Сенцов рассказал о своем "российском паспорте"

Освобожденный из политического заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что у него никогда не было российского паспорта.

Об этом он рассказал во время первой пресс-конференции вместе с еще одним бывшим политзаключенным Кремля Александром Кольченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Сенцова, он не поменял свой украинский паспорт на российский после того, как РФ оккупировала Крым.

Освобожденный из политического заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов

"У меня никогда не было российского паспорта. Когда был оккупирован Крым, российские власти объявили, что в течение двух недель можно написать заявление и отказаться от паспорта. Я в этой акции участвовать не собирался", – сказал он.

Режиссер отметил, что, когда он оказался в тюрьме, россияне пытались всячески доказать, что у него гражданство РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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