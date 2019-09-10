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10 сентября • обновлено в 22:58
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Сенцов рассказал о своем "российском паспорте"

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Освобожденный из политического заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что у него никогда не было российского паспорта.

Об этом он рассказал во время первой пресс-конференции вместе с еще одним бывшим политзаключенным Кремля Александром Кольченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Сенцова, он не поменял свой украинский паспорт на российский после того, как РФ оккупировала Крым.

Освобожденный из политического заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов

Освобожденный из политического заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов

"У меня никогда не было российского паспорта. Когда был оккупирован Крым, российские власти объявили, что в течение двух недель можно написать заявление и отказаться от паспорта. Я в этой акции участвовать не собирался", – сказал он.

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Режиссер отметил, что, когда он оказался в тюрьме, россияне пытались всячески доказать, что у него гражданство РФ.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Карпов Стас
Карпов Стас
Кто же террористу даст российский паспорт?
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3
1
Mak Alex
Mak Alex
Иваненко Виталий, з твоіми симптомами,даже в *Кащенко* не допоможуть.
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0
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кризский Игорь, А с ленточкой больных симптoмом Даyна кому раздают?
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3
1

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