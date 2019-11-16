"Превратить в собаку": Сенцов раскрыл план Путина по Украине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который провел несколько лет в российском плену, заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет при помощи Донбасса превратить Украину на "подневольную собаку".

Своим мнением он поделился в интервью BBC News Ukraine, "обломав" планы российского лидера.

"Он хочет накинуть его на Украину как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины некую домашнюю, послушную собаку. Но так не получится. Наша страна – не собака. Мы слушаться никого не будем, а такого человека и подавно. Мы – свободный народ и сами решаем свою судьбу", – отметил Сенцов.

Сенцов раскрыл план Путина по Украине

По его словам, при попытке вернуть Донбасс на условиях Путина, де-факто ничего не изменится: будут сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей.

"Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она не будет контролировать. Соответственно, можно снимать санкции из России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не пойдет", – добавил Сенцов.

Режиссер поприветствовал переговоры по прекращению военных действий и освобождению пленных.

"Это лучше, чем война. Но успех интеграции Донбасса при власти Путина – ну, это невозможно. Так не будет", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что Путин скорее согласится отдать Кремль, чем вернуть Украине аннексированный Крым.

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