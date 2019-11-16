Главная Новости
16 ноября • обновлено в 13:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Превратить в собаку": Сенцов раскрыл план Путина по Украине

1.4т
Читать материал на украинском

Украинский режиссер Олег Сенцов, который провел несколько лет в российском плену, заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет при помощи Донбасса превратить Украину на "подневольную собаку".

Своим мнением он поделился в интервью BBC News Ukraine, "обломав" планы российского лидера.

"Он хочет накинуть его на Украину как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины некую домашнюю, послушную собаку. Но так не получится. Наша страна – не собака. Мы слушаться никого не будем, а такого человека и подавно. Мы – свободный народ и сами решаем свою судьбу", – отметил Сенцов.

Новости
Сенцов готов пожать руку Путину: названо условие

Сенцов раскрыл план Путина по Украине

Сенцов раскрыл план Путина по Украине

По его словам, при попытке вернуть Донбасс на условиях Путина, де-факто ничего не изменится: будут сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей.

"Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она не будет контролировать. Соответственно, можно снимать санкции из России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не пойдет", – добавил Сенцов.

Режиссер поприветствовал переговоры по прекращению военных действий и освобождению пленных.

"Это лучше, чем война. Но успех интеграции Донбасса при власти Путина ну, это невозможно. Так не будет", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что Путин скорее согласится отдать Кремль, чем вернуть Украине аннексированный Крым.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
3
3
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Страна-подстилка что то говорит о свободе)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Обломал планы! Спас хохлуин.у
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хо Хол
Хо Хол
когда премьера нового фильма?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги