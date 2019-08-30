Сенцов пропал из СИЗО в России: что случилось

Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России не оказалось ни в СИЗО "Лефортово", ни в Бутырском изоляторе в Москве.

Данные, которые появились днем 30 августа, были опровергнуты вечером Общественной наблюдательной комиссией, пишет ТАСС.

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение политзаключенного остается неизвестным", – рассказали представители ОНК.

Олег Сенцов пропал из СИЗО в России Факты

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

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