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7 февраля • обновлено в 08:24
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"Путин пройдет, а Украина останется!" Сенцов поразил мощной речью в Канаде. Видео

34.4т
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Украинский режиссер, освобожденный из российского плена, Олег Сенцов посетил кинофестиваль Human Rights Watch Film Festival в Канаде, во время которого показали фильм о нем.

Картину "Процесс" о суде над бывшим политзаключенным презентовал российский режиссер Аскольд Куров. Сенцов в свою очередь отреагировал мощным выступлением. Видео обнародовало 5 февраля "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сто человек в тюрьмах России в основном крымские татары. И около 300 человек находятся в руках сепаратистов на Донбассе. Поэтому я буду об этом говорить до тех пор, пока последний парень не выйдет на свободу. Трамп пройдет, Макрон пройдет, Путин тоже пройдет, а Украина останется. Мы должны бороться", – провозгласил он.

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Сенцов поразил мощной речью в Канаде

Сенцов поразил мощной речью в Канаде

Сам фильм Сенцов не смотрел. "Он обо мне, поэтому смотреть не очень скромно", – пояснил режиссер. Зрители же остались в восторге и от картины, и от Сенцова.

Также украинец рассказал о ряде важных встреч в США и Канаде: "На них я говорю о том, о чем всегда о российской агрессии".

Сенцов поразил мощной речью в Канаде

Сенцов поразил мощной речью в Канаде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что видит путь установления мира на Донбассе только в борьбе. Он подчеркнул, что его позиция отличается от представлений президента Украины Владимира Зеленского.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Эммануэль Макрон Дональд Трамп Владимир Путин Олег Сенцов
Место
Канада
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Комментарии
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Костенко Игорь
Костенко Игорь
Путин не пройдёт, он уйдёт в отставку, а вот Россия останется. За Украину- не все так определено. Саакашвили вон 5 украин уже напророчил
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кулагин сергей
кулагин сергей
Путин пройдёт только вместе с сенцовыми . святыми порошатками и их последователями . Бацька автоматически нейтрализуется . И тогда забудут все про трану Украину . И будут опять казаки в пересохших реках ловить рыбу и воровать на чужих полях кукурузу .
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Сухов Гена
Сухов Гена
Не приставайте к человеку.Он в Канаде ,в сша усиленно собирает материал для своего великого фильма ,ведь он известнейший режисер .Через некоторое время он выстрелит новым фильмом(или мощной речью) в стране где он еще не был
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