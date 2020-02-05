"Путин пройдет, а Украина останется!" Сенцов поразил мощной речью в Канаде. Видео

Украинский режиссер, освобожденный из российского плена, Олег Сенцов посетил кинофестиваль Human Rights Watch Film Festival в Канаде, во время которого показали фильм о нем.

Картину "Процесс" о суде над бывшим политзаключенным презентовал российский режиссер Аскольд Куров. Сенцов в свою очередь отреагировал мощным выступлением. Видео обнародовало 5 февраля "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сто человек в тюрьмах России – в основном крымские татары. И около 300 человек находятся в руках сепаратистов на Донбассе. Поэтому я буду об этом говорить до тех пор, пока последний парень не выйдет на свободу. Трамп пройдет, Макрон пройдет, Путин тоже пройдет, а Украина останется. Мы должны бороться", – провозгласил он.

Сенцов поразил мощной речью в Канаде

Сам фильм Сенцов не смотрел. "Он обо мне, поэтому смотреть не очень скромно", – пояснил режиссер. Зрители же остались в восторге и от картины, и от Сенцова.

Также украинец рассказал о ряде важных встреч в США и Канаде: "На них я говорю о том, о чем всегда – о российской агрессии".

Сенцов поразил мощной речью в Канаде

Путин пройдет, а Украина останется – Сенцов



Олег Сенцов в Торонто посетил кинофестиваль Human Rights Watch Film Festival, во время которого показали фильм российского режиссера Аскольда Курова "Процесс" о суде над Сенцовым pic.twitter.com/vBD6JIsSra — Крым.Реалии (@krymrealii) February 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что видит путь установления мира на Донбассе только в борьбе. Он подчеркнул, что его позиция отличается от представлений президента Украины Владимира Зеленского.

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