Сенцов показал уникальное фото из тюрьмы в России

Бывший политзаключенный Кремля, режиссер Олег Сенцов показал свою единственную фотографию, сделанную в российской тюрьме.

Так, он опубликовал снимок на своей странице в Facebook. По его словам, в основном, его удерживали в "максимально изолированных печальных заведениях".

"Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", – написал режиссер.

Олег Сенцов "112 Украина"

Примечательно, что на снимке можно увидеть ту самую знаковую банку для чая, которую он презентовал на саммите YES в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Сенцов 13 сентября открыл конференцию YES (Ялтинская европейская стратегия) вместо президента Украины Владимира Зеленского. Во время своего выступления освобожденный политзаключенный показал пластиковую банку, в которой сохранял чай в тюрьме в России, а также именной бейдж заключенного.

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