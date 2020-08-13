Сенцов обозвал Лукашенко "кровавым тараканом"

Марина Лисничук Политика 14:00, 13.08.2020 Обновлено: 14:34, 13.08.2020

Режиссер и писатель, бывший политзаключенный Олег Сенцов раскритиковал белорусского президента Александра Лукашенко за действия силовиков во время мирных протестов в Беларуси и назвал его "кровавым тараканом".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так режиссер присоединился к флешмобу украинцев, которые требуют немедленного освобождения задержанных в соседней стране земляков – волонтеров БО "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

"Подчиненные кровавого таракана гребут людей с улиц только за то, что они там вообще ходят. А если ты пытаешься что-то снимать или бороться свою свободу, то с тобой обращаются еще жестче", – высказался он.

Сенцов призвал освободить задержанных во время протестов в Беларуси украинских волонтеров
(Facebook Oleg Sentsov)

Сенцов отметил, что, в частности, с Константином Реуцким познакомился еще в период захвата Крыма российскими войсками. Тогда он тоже пытался освещать те события, а также помогать военным и проукраинским активистам. Константин, добавил режиссер, "проявил себя как порядочный и мужественный человек, особенно, когда его попыталась задержать так называемая местная самооборона". Тогда как следующие шесть лет он работал в "Восток-SOS", сосредоточившись на донбасском направлении.

"А сейчас он вместе со своим товарищем Евгением Васильевым задержан в столице Беларуси. Я надеюсь, что с нашими ребятами все в порядке, что белорусский народ будет свободен, а его тиран повторит судьбу Чаушеску!" – подытожил Сенцов.

Пост Сенцова
(Facebook Oleg Sentsov)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Минске 12 августа задержали украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева, потому что они стали свидетелями того, как в городе задерживают человека, который просто переходил дорогу.

  • В Беларуси против них открыли уголовное производство по статье о массовых беспорядках, которая предусматривает от трех до восьми лет заключения.

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на задержание украинцев. Он предупредил, что наше государство будет действовать жестко, защищая права своих граждан.

  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона обратилась к Беларуси с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева.

  • Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией в этой стране.

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