Сенцов обозвал Лукашенко "кровавым тараканом"
Режиссер и писатель, бывший политзаключенный Олег Сенцов раскритиковал белорусского президента Александра Лукашенко за действия силовиков во время мирных протестов в Беларуси и назвал его "кровавым тараканом".
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так режиссер присоединился к флешмобу украинцев, которые требуют немедленного освобождения задержанных в соседней стране земляков – волонтеров БО "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.
"Подчиненные кровавого таракана гребут людей с улиц только за то, что они там вообще ходят. А если ты пытаешься что-то снимать или бороться свою свободу, то с тобой обращаются еще жестче", – высказался он.
Сенцов отметил, что, в частности, с Константином Реуцким познакомился еще в период захвата Крыма российскими войсками. Тогда он тоже пытался освещать те события, а также помогать военным и проукраинским активистам. Константин, добавил режиссер, "проявил себя как порядочный и мужественный человек, особенно, когда его попыталась задержать так называемая местная самооборона". Тогда как следующие шесть лет он работал в "Восток-SOS", сосредоточившись на донбасском направлении.
"А сейчас он вместе со своим товарищем Евгением Васильевым задержан в столице Беларуси. Я надеюсь, что с нашими ребятами все в порядке, что белорусский народ будет свободен, а его тиран повторит судьбу Чаушеску!" – подытожил Сенцов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Минске 12 августа задержали украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева, потому что они стали свидетелями того, как в городе задерживают человека, который просто переходил дорогу.
В Беларуси против них открыли уголовное производство по статье о массовых беспорядках, которая предусматривает от трех до восьми лет заключения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на задержание украинцев. Он предупредил, что наше государство будет действовать жестко, защищая права своих граждан.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона обратилась к Беларуси с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией в этой стране.