Сенцов – о попытках посадить Порошенко: это очень большая ошибка Зеленского

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов раскритиковал попытки украинской власти посадить пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, считая, что они разрушают украинскую государственность.

Свою позицию он высказал в Facebook, сравнив ситуацию с заключением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко при президентстве Виктора Янукавича.

"Попытка посадить Порошенко в тюрьму в любой способ – это очень большая ошибка Зеленского. Кроме того, что эта политическая расправа очень напоминает заключение Тимошенко при Януковиче и имеет далекое отношение к правосудию, она дает плохой сигнал всему миру о состоянии дел в Украине, разрушает ее государственность и помогает врагу", – подчеркнул режиссер.

Зеленский ошибается, пытаясь посадить Порошенко. Facebook Олега Сенцова

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля Печерский районный суд Киева собрался для избрания меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, но в итоге отказался рассматривать ходатайство. Поддержать политика пришли тысячи людей