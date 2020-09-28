Сенцов о конфликте Армении и Азербайджана: враг здесь Россия

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов обвинил Россию в обострении конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

На своей странице в Facebook Сенцов напомнил, что главный враг стран – Россия.

"В конфликте Армении и Азербайджана трудно обвинять любую сторону, потому что главный враг здесь – Россия", – написал он.

Напомним, утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что по состоянию на утро понедельника, 28 сентября, Вооруженные силы Армении потеряли более 550 военнослужащих. Страны обратились к международным организациям, в частности в Европейский суд по правам человека относительно ситуации в регионе.

Олег Сенцов / Facebook

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Отметим, Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Баку после эскалации в Нагорном Карабахе военного конфликта между Арменией и Азербайджаном тысячи человек провели митинг в поддержку своей армии и с требованием объявления срочной мобилизации.