Сенцов написал завещание: опубликован полный текст 

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в колонии Российской Федерации, попросил опубликовать завещание.

Соответствующее письмо от 7 сентября передала его сестра Наталья Каплан "Громадському". В нем он завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий.

Также политзаключенный назначил наследниками своих детей - Алину и Владислава.

"Я, Сенцов, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю: в случае моей смерти, экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" - моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае его отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию-производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверении моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18", - говорится в завещании.

Олег Сенцов

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

9 октября появились противоречивые данные о голодовке Сенцова. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил, что состояние украинца расценивается как относительно удовлетворительное. Более того, по его словам, Сенцов продолжил отказываться от пищи.