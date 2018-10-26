МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Сенцов написал завещание: опубликован полный текст 

6.9тЧитать материал на украинском

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в колонии Российской Федерации, попросил опубликовать завещание.

Соответствующее письмо от 7 сентября передала его сестра Наталья Каплан "Громадському". В нем он завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий.

Также политзаключенный назначил наследниками своих детей - Алину и Владислава.

"Я, Сенцов, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю: в случае моей смерти, экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" - моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае его отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию-производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверении моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18", - говорится в завещании.

Сенцов написал завещание: опубликован полный текст 

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

9 октября появились противоречивые данные о голодовке Сенцова. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил, что состояние украинца расценивается как относительно удовлетворительное. Более того, по его словам, Сенцов продолжил отказываться от пищи.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
7
27
Смешно
2
Интересно
25
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ого !!!!!Талантище!!!Ггы..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Какое уже по счету? Задрал пиариться дешево. Отдайте его украм, там все такие герои кончаются быстро. Куда херой Костенко-то делся, жив хоть еще?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Что, опять??? Это уже даже как-то неприлично, ей-Богу… Сколько он их собирается кропать? В конце концов, даже у Тараса Григорьевича был всего один "Заповiт". Я понимаю, что борец засвободу, лауреат и всё такое, но надо бы и честь знать. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги