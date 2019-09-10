Издевательства Кремля и попытка подкупа: о чем говорили Сенцов и Кольченко на первой пресс-конференции

В Киеве 10 сентября бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко, которые более 4 лет пробыли в русском плену, провели свою первую пресс-конференцию.

Главные заявления с двухчасовой встречи с журналистами читайте в материале OBOZREVATEL :

Предлагали "облегчить" жизнь за показания против Кличко

"Там они умеют это делать, но это работает не со всеми. Когда начались обыски, первые показания, меня привезли в участок, и пришел следователь и сказал" тебя показания есть, ты сядешь, но можешь облегчить свою участь, можешь дать показания в Кличко (Виталий, мэр Киева – Ред.), на кого угодно, ты был на Майдане, называй любую фамилию ", – рассказал Олег Сенцов.

"Можешь дать показания на Кличко (Виталий, мэр Киева – Ред.), На кого угодно, ты был на Майдане, называй любую фамилию", – рассказал Олег Сенцов.

О возможном походе в политику

"Что касается моей будущей жизни, возможно, политической то для меня самого этот вопрос остается открытым. То есть я сам для себя, не то чтобы не решил, но вопрос еще открыт", – сказал режиссер.

Об овобождении Цемаха Зеленским

"Я впервые услышал об этом человеке в самолете (вернувшись в Украину). Поэтому собственное мнение, позиция по этой фигуры у меня еще не сформировалась", – сказал Кольченко.

При этом, по словам Сенцова вопрос об освобожденного террориста ему задавали не только журналисты, но и сам президент.

Новости Цемах давно кормил бы собой земляных червей

"Президент спросил, вы были против этого обмена? Я сказал, что впервые об этом слышу. Не знаю, что говорят СМИ, я могу только отвечать за те слова, которые говорил сам", – заявил режиссер.

Смотрел эфиры пропагандисты Дмитрия Киселева "чтобы повеселиться"

"В выходные я смотрел Киселева. Смотрел Киселева не пропуская. Развлечений в тюрьме мало. Цирка нет, театра нет. Здесь все показывают. Это очень весело. Понятно, что верить ему, хоть одному слову, невозможно. Кем быть, чтобы в это верить. Что в голове должно быть. А так смотреть, конечно, весело. Это просто удовольствие. извращенное удовольствие. Но развлечений в тюрьме мало, поймите. Кисель – он, как бы, молодец в этом плане", – сказал Сенцов .

О новых увольнениях

"Когда мы сели в самолет, нас встречал президент и я спросил:"А другие?" В России осталось более сотни ребят, которые не являются медийными лицами. У нас "обменного фонда" нет. Возник вопрос:"На что будем менять?" Зеленский сказал: "У нас есть план". Президент добавил, что будет второй этап", – отметил он.

В России осталось более сотни ребят, которые не являются медийными лицами. У нас "обменного фонда" нет. Возник вопрос: "На что будем менять?" Зеленский сказал: "У нас есть план". Президент добавил, что будет второй этап", – отметил он.

О предыдущей власти и попытки освобождения

"Путин хотел что-то получить, какие-то уступки, но не своих людей, они ему не нужны. Украина не шла на условия российского президента. И я очень рад, что предыдущая администрация не уступила. Да, нам пришлось сидеть в тюрьме, но мы им не уступили", – сказал Сенцов.

"Я очень рад, что предыдущая администрация не уступила. Да, нам пришлось сидеть в тюрьме, но мы им не уступили", – сказал Сенцов.

О возвращении в Крым на танках

"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле – это снимать кино и жить. Что касается Крыма, вернуться туда – только на танках. Но пока не можем. Не нужно воспринимать мои слова буквально. Да, я буду жить в Киеве, моя дочь уже переехала сюда. Мама с сыном приехали навестить нас. Мама пока останется, сын же вернется с бывшей женой в Крым. Общаемся, решаем семейные дела", – сказал Сенцов.

О "российском паспорте"

"У меня никогда не было российского паспорта. Когда был оккупирован Крым, российские власти объявили, что в течение двух недель можно написать заявление и отказаться от паспорта. Я в этой акции участвовать не собирался", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украина отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!