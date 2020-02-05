"Сенсация отменяется": Дубилет оправдался за скандал вокруг переписи населения

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет оправдался за скандал, который возник вокруг возможной фальсификации электронной переписи населения в Украине.

Об этом чиновник написал в своем Телеграм-канале, заявив, что этот "фейк" был запущен для дискредитации его деятельности. Также он пояснил, в чем его обвиняли.

Дмитрий Дубилет

"Главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение – 88.8%. Точнее, почти одинаковые – от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные оценки были просто сфальсифицированы", – написал Дубилет.

Министр добавил, что оценка населения проводилась тремя методами и все они дали одинаковый результат, о чем он ранее уже рассказывал.

Дубилет отметил, что данные его переписи и цифры Гостата совпали, потому что подсчеты велись на основании одних и тех же электронных реестров.

"Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняли люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавних разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию", – подытожил Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета заподозрили в том, что его нашумевшая перепись населения в Украине является фальсификацией.

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