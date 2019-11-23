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24 ноября • обновлено в 00:49
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"Сеньор Голодомор!" Зеленскому припомнили скандальную сценку "95 квартала". Видео

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В годовщину Голодомора президенту Украины Владимиру Зеленскому припомнили "шутку" о трагедии.

В 2010 году в "Вечернем квартале" показали сценку, в которой сотрудники спецслужб прослушивали экс-президента Виктора Януковича, который подбирал пароль к компьютеру Виктора Ющенко.

Среди них прозвучали варианты "властелин мира", "пчелиный король" и "сеньор Голодомор".

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский угодил в скандал в годовщину Голодомора. В сети на него обрушилась новая порция критики из-за "противных действий".

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Тема
Голодомор в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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