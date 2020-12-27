В Польше начали запугивать семью 13-летней украинки, которую обвинили в краже. Продолжение скандала

Антон Иовенко уже почти год пытается привлечь к ответственности полицейских и охранника варшавского магазина, которые в январе 2020 года издевались над его 13-летней дочерью за якобы совершенную ею кражу. Мужчина жалуется на давление со стороны местных правоохранителей. После того, как ему удалось добиться открытия производства относительно правомерности одевания наручников на несовершеннолетнего ребенка, на семью украинца начали оказывать психологическое давление.

Так, мужчина рассказал OBOZREVATEL, что вечером воскресенья, 20 декабря, в его квартиру пытались проникнуть неизвестные в полицейской форме, которые отказались представиться.

"Я приехал со старшим сыном с соревнований по футболу. Дети сели смотреть мультфильмы. В 19:15 постучали в дверь. Я как раз разговаривал со своим партнером по бизенсу, жена была на кухне. Открыли дверь, перед нами стояли 2 человека, одетые в форму, похожую на полицейскую. На мою просьбу представиться и показать документы, они ответили категорическим отказом. Сказали, что документов с собой не носят. Отказались также назвать участок, в котором служат. Тогда я ответил, что в таком случае нам не о чем разговаривать", – рассказал Иовенко.

По его словам, неизвестные попытались войти в квартиру несмотря на отказ их впускать. И объяснили, что приехали якобы из-за шума в квартире.

"Они начали двигаться, чтобы зайти в квартиру, но я успел прикрыть дверь, не впустил их. На вопрос, зачем приехали, один из них ответил, что якобы прислал их начальник, чтобы проверили, потому что у него информация, что наши дети шумят. Хотя все знают, что нельзя шуметь с 22 вечера до 6 утра. Они также просили привести детей, чтобы они на них посмотрели", – рассказывает мужчина.

Он убеждает: никакого шума в квартире не было, ведь по возвращении домой его дети тихонько смотрели мультики.

Иовенко уверяет: просил незваных гостей показать документы несколько раз – и каждый раз получал отказ.

"Они только согласились показать какие-то надписи на форме, и сказали "вот наши данные". Я закрыл дверь, и на этом все закончилось. Дети все слышали и видели. Испугались. Все спрашивали, приезжала ли полиция, чтобы их забрать", – говорит Иовенко.

OBOZREVATEL рассказывал историю семьи Иовенко, которые уже почти год пытаются добиться справедливости в Польше, куда несколько лет назад переехали жить. В январе этого года их 13-летняя дочь Маргарита пошла в магазин неподалеку от дома. Там ее задержала охрана, обвинив в краже. Ребенка завели в подсобное помещение, там охранник магазина фотографировал ее и оскорблял. Впоследствии в своих показаниях он утверждал, что фотографировал ребенка, чтобы "запомнить ее на будущее" и говорил ей "если она хочет воровать, то пусть едет обратно в Украину". Фактически, во время допроса охранник признал, что дискриминировал девочку по этническому признаку.

Видеозапись происходящего в подсобном помещении, Антон Иовенко увидел почти через год после инцидента в магазине. До открытия производства сотрудники заведения отказывались его показывать и тем более – не позволяли делать скриншоты с видео.

Однако отца Маргариты возмутили не только действия охранника, но и то, как повели себя вызванные в магазин полицейские. Вопреки действующим в Польше нормам, они надели на девочку наручники – хотя польское законодательство позволяет это делать только с людьми, достигшими 17 лет (в исключительных случаях – от 15).

Невиновность ребенка в краже была доказана в суде: по требованию судьи администрация магазина передала записи с камер наблюдения, на которых видно, что Маргарита ничего не воровала: все, что брала в руки с полок, девочка ставила назад.

Однако отец ребенка уже почти год пытается добиться справедливого наказания как для охранника магазина, который издевался над его дочерью, так и для полицейских, которые противоправно одели наручники на 13-летнюю девочку, даже не попытавшись разобраться в ситуации, просмотрев видео с камер.

Сейчас продолжается следствие, которое должно дать оценку правомерности действий всех фигурантов этой скандальной истории.