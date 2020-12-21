Семьям умерших от COVID-19 медиков объяснили, почему не все получат выплаты

В Украине 67% смертей медицинских работников от COVID-19 не связаны с выполнением ими профессиональных обязанностей.

Об этом на пресс-конференции 21 декабря заявила директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Татьяна Михайленко. Она сослалась на данные проведенных эпидрасследований.

"По состоянию на 21 декабря поступила информация о смерти 378 работников. Из этих 378 случаев, о которых известно фонду и по которым поступили акты, завершено расследование по 161 случаю. Из них 53 связаны с производством, 108 — не связаны", — сказала Михайленко.

Таким образом, по данным чиновницы, только 33% случаев летального исхода от COVID-19 среди медработников связаны с выполнением ими своих профессиональных обязанностей.

Глава ФССУ пояснила, что социальные выплаты производятся при наличии акта о несчастном случае на производстве, который составляет комиссия по расследованию. В него обязательно должен входить вывод эпидрасследования, которое проводят организации, уполномоченные Минздравом.

Михайленко добавила, что по 217 случаям расследования продолжаются. Для 33 семей фонд уже провел выплаты на 52 млн грн.

Начальник управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции ФССУ Сергей Таровик сообщил, что 69% всех расследований не закончено из-за отсутствия документов проверок, которые должны проводить медучреждения. Еще 24% расследований не завершены, поскольку нет заключений врачей-инфекционистов и врачей профпатологов о причинах смерти.

В случае смерти медицинского работника из-за COVID-19 его семья должна получить от государства социальную выплату в размере 1 млн 575 500 грн. Если медик получил инвалидность, то он может рассчитывать на страховую сумму в пределах от 630 до 840 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин не нашел деньги на зарплаты медикам, большинство из них спасают чужие жизни и рискуют собственными за зарплату в 5-7 тысяч гривен в месяц. В то же время соседняя Польша начала массово переманивать украинцев на работу в больницы. Предлагают зарплаты в 20-30 раз выше, помогают оплатить аренду и дают полную медицинскую страховку.