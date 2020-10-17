Семьям погибших в катастрофе Ан-26 перечислили первую компенсацию
Министерство обороны Украины перечислило первые средства для выплат семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 у Чугуева Харьковской области.
Как сообщается на сайте Минобороны, пока решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского национального университета Воздушных сил.
Более 28 млн грн направлено Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военным комиссариатам. На следующей неделе военкоматы перечислят эти средства на счета получателей помощи.
Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.
На сегодня продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты работы должны быть представлены министру обороны до 25 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 25 сентября. Самолет разбился, когда заходил на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны, сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе. Он нарушил вопрос выплат семьям погибших.