Семьям погибших в катастрофе Ан-26 перечислили первую компенсацию

Министерство обороны Украины перечислило первые средства для выплат семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 у Чугуева Харьковской области.

Как сообщается на сайте Минобороны, пока решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского национального университета Воздушных сил.

Более 28 млн грн направлено Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военным комиссариатам. На следующей неделе военкоматы перечислят эти средства на счета получателей помощи.

Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

На сегодня продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты работы должны быть представлены министру обороны до 25 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL: