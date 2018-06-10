Семья Сенцова обратилась к Путину

Родные украинца Олега Сенцова призвали президента России Владимира Путина освободить режиссера из тюрьмы перед Чемпионатом мира по футболу, который стартует уже в четверг, 14 июня.

Кузину украинского режиссера Наталью Каплан процитировало изданию "The Guardian".

Фото: zik.ua

"Он говорит, что собирается голодать до последнего, а Олег такой человек, который не отступает от своего слова", - отметила Каплан.

"У нас осталось совсем мало времени. Я очень надеюсь, что Путин примет решение об освобождении его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", - продолжила она.

Напомним, 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Олег Сенцов написал письмо из российской тюрьмы.