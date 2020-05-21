Семья Порошенко призвала провести онлайн-парад вышиванок: пусть объединяет украинцев!

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей призвал провести 21 мая Парад вышиванок в социальных сетях с хэштегом #ОдягниВишиванку.

Об этом Порошенко написал в Facebook, опубликовав видеообращение своей жены Марины и дочерей к украинцам. Он отметил, что сейчас, когда реванш стучит в дверь нашего дома, мощные символы, которые соединяют, особенно ценны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Флаг, герб, гимн, язык, вышиванка делают нас единой нацией, являются источником силы предков, символом нашей борьбы за светлое будущее. Мы одеваем вышиванку, чтобы показать – мы единый сильный непобедимый народ. В нашем сердце – Украина. Пятая колонна Кремля не оставляет надежд вернуть Украину под влияние России. Но я уверен, единство украинцев и искренняя любовь к Украине не дадут врагу развернуть нас в прошлое", – отметил Порошенко.

Марина Порошенко с дочерьми eurosolidarity.org

Он отметил, что в Международный День вышиванки, украинцы по всему миру одевают свои любимые вышитые рубашки и платья.

"Давайте вместе устроим парад вышиванок в социальных сетях. Пусть вышивка объединяет украинцев!", – написал Порошенко.

Пятый президент добавил, что вышиванка – это уникальный дресс-код украинца, дань традиции и истории, и в то же время – современный и всегда актуальный наряд.

"Вышитая нитками или принтованая, переданная по наследству от мамы или только что купленная в магазине. На Востоке, Западе и даже на другом конце света вышивка всегда символизирует: Украина у меня в сердце! Пусть наша национальная одежда объединяет, дает нам сил и веры в победу. Слава Украине!", – написал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко, комментируя скандал с "пленками Деркача" заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины – через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.