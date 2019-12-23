Главная Новости
23 декабря • обновлено в 23:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На обмен могут отдать "беркутовцев": семьи героев Небесной сотни выступили с призывом к Зеленскому

1.2т
Читать материал на украинском

Гражданская организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.

Соответствующее заявление появилось в понедельник, 23 декабря, на странице ОО в Facebook.

В организации заявили, что екс-"беркутовцы" не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связанны с сепаратизмом. Подчеркивается, что освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, поскольку "именно с этим процессом родные погибших Героев Небесной Сотни и общество в целом связывают главным образом свои надежды на справедливость".

Новости
Провели 4 года в плену: стало известно, кого вернут Украине в рамках обмена

Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому

Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому

"Все остальные судебные дела рассматриваются в десятки раз медленнее и не все из нас доживут до их финала", – сказано в заявлении.

Семьи героев Небесной сотни убеждены, что требованием выдать екс-"беркутовцев" Россия хочет расколоть общество и сделать "ревизию оценки Революции Достоинства" и в итоге изменить курс Украины с проевропейского на пророссийский.

"Без преувеличения, сейчас готовится уничтожение главной уголовного дела в Украине. Предметом исследования и анализа которой является судьбоносные для Украины исторические события. И РФ, требует этого уничтожения, точно знает, зачем они это делают и целью является вовсе не разрешение конфликта на Донбассе", – сказано в сообщении.

"Просим вас не допустить вмешательства РФ в осуществление правосудия в наиболее резонансном и исторически важном деле в Украине, не допустить вмешательства и влияние РФ на прокуроров и судей в этом процессе для злоупотребления властью со стороны прокуроров и вынесения заведомо неправосудных решений со стороны судей. Не подвергать опасности независимость судебной системы Украины", – призвали Зеленского.

Также президента просят не допустить неправосудного освобождения обвиняемых в этом производстве, предотвратить попытку РФ под видом шагов по разрешению конфликта расширить его на всю Украину и не допустить раскола общества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко готовят на обмен. Перед этим последнего отпустили из СИЗО под домашний арест.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Обмен пленными Расстрелы на Майдане
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Майдан
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Надо провести этой семейке Небесной сотни хорошую люстрацию))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги