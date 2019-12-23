На обмен могут отдать "беркутовцев": семьи героев Небесной сотни выступили с призывом к Зеленскому

Гражданская организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.

Соответствующее заявление появилось в понедельник, 23 декабря, на странице ОО в Facebook.

В организации заявили, что екс-"беркутовцы" не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связанны с сепаратизмом. Подчеркивается, что освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, поскольку "именно с этим процессом родные погибших Героев Небесной Сотни и общество в целом связывают главным образом свои надежды на справедливость".

Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому

"Все остальные судебные дела рассматриваются в десятки раз медленнее и не все из нас доживут до их финала", – сказано в заявлении.

Семьи героев Небесной сотни убеждены, что требованием выдать екс-"беркутовцев" Россия хочет расколоть общество и сделать "ревизию оценки Революции Достоинства" и в итоге изменить курс Украины с проевропейского на пророссийский.

"Без преувеличения, сейчас готовится уничтожение главной уголовного дела в Украине. Предметом исследования и анализа которой является судьбоносные для Украины исторические события. И РФ, требует этого уничтожения, точно знает, зачем они это делают и целью является вовсе не разрешение конфликта на Донбассе", – сказано в сообщении.

"Просим вас не допустить вмешательства РФ в осуществление правосудия в наиболее резонансном и исторически важном деле в Украине, не допустить вмешательства и влияние РФ на прокуроров и судей в этом процессе для злоупотребления властью со стороны прокуроров и вынесения заведомо неправосудных решений со стороны судей. Не подвергать опасности независимость судебной системы Украины", – призвали Зеленского.

Также президента просят не допустить неправосудного освобождения обвиняемых в этом производстве, предотвратить попытку РФ под видом шагов по разрешению конфликта расширить его на всю Украину и не допустить раскола общества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко готовят на обмен. Перед этим последнего отпустили из СИЗО под домашний арест.

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