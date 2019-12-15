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15 декабря • обновлено в 10:51
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Марсело Морено
Марсело Морено
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Семь сексуальных грехов СССР

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Среди идеалов, очаровавшись которыми, молодые революционеры отдавали свои жизни, были, в том числе, идеалы свободы. Личной, сексуальной, какой угодно. 20-е годы это годы уникальных экспериментов, смелых идей, отсутствия рамок морали и вмешательства государства в частную жизнь. Однако потом на смену свободе пришло дремучее, всеобщее ханжество. И запреты посыпались как из рога изобилия, один за одним.

1. Запрет абортов

Несмотря на то, что СССР был первой страной, официально разрешившей аборты, очень скоро право распоряжаться своим телом у женщин снова отобрали. В 1936 году аборт был запрещен за исключением крайних случаев: прерывания беременности по медицинским показаниям, неудовлетворительного материального положения или в связи с обстоятельствами морально-этического характера.

Первое время эта мера, действительно, дала свои плоды. Например, в 1936 году в Москве на свет появилось 70 тыс. новорожденных, а уже через два года их было 136 тыс. Но очень быстро статистика начала ухудшаться. Женщины не прекратили избавляться от нежелательной беременности, и аборты продолжались, просто ушли в подполье. По статистике 90% зарегистрированных абортов были нелегальными. Быстро рос и уровень женской смертности. Если в 1936 году во время прерывания беременности было зафиксировано 910 случаев смерти, то в 1940 году этот показатель достиг отметки в 2 тыс.

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Нужно сказать и о том, что о большинстве смертей мы так и не узнаем, ведь врачи выгораживали коллег, стараясь скрыть истинную причину смерти. Возможно, что криминальные аборты унесли в разы или даже десятки раз больше жизней, чем нам известно.

2. Карательная гинекология

От откровений женщин, столкнувшихся с вопиющим хамством на приеме гинеколога или в советских роддомах волосы встают дыбом. Грубые окрики, нецензурная брань, оценка возраста, морального облика и половой жизни женщины – все это было совершенно обычным явлением, которое воспринималось как должное.

- С мужиком будешь извиваться, тут сиди смирно! – это еще самое мягкое, что слышали женщины на приеме у гинеколога.

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Понятное дело, что такое наплевательское отношение к человеку как к винтику в великой машине, на всех парах мчащейся к коммунизму, было во всех жизненных сферах. Но проблема в том, что медицина, а уж тем более такой деликатный ее раздел как акушерство и гинекология – это зона повышенной ранимости. Здесь женщина чувствует себя особенно беззащитной и уязвимой.

3. Отсутствие интимных товаров

Ну, в самом деле, что за бред? Почему белье, колготки, прокладки и бюстгальтеры приходилось добывать, доставать, а не покупать? Почему страна, запускающая космические корабли и имеющая в своих руках ядерную бомбу, заставляла своих женщин самостоятельно вертеть прокладки из ваты? Я могут объяснить это только наплевательским отношением к людям, и никак иначе.

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4. Отсутствие полового просвещения

Опять же, если не брать в расчет эксперименты 20-х годов, то с половым просвещением в СССР была полная беда. Предполагалось, что дети должны узнавать подробности интимной жизни от родителей (которым самим негде было взять информацию), или из школьного учебника по биологии за восьмой класс.

В результате никаких медицинских, юридических и психологических знаний по взаимоотношениям полов не было ни у детей, ни у взрослых. А первый половой опыт часто был неприятным и стыдным. Для чего, зачем скрывать естественные для всех людей вещи? Видимо, все происходило от незнания банальной истины: все беды случаются не от просвещения, а от невежеста.

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5. Цензура

Политика запрещения всего и вся не оставила в стороне и эротику. Под запретом оказались многие фильмы, книги, танцы, песни… Искусство вынуждено было стать асексуальным, что противоречит самой природе искусства. Вред, который нанесла такая политика литературе, театру и кино, трудно переоценить.

6. Товарищеские суды

Вмешательство государства и коллектива в личную жизнь не только не пресекалось, но и поощрялось. Апофеозом этого безобразия стали так называемые товарищеские суды, на которых разбирались людские судьбы, на которых пытались за человека принять решение о разводе.

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7. Ханжество

Пожалуй, самым страшным бичом советского времени, если не брать в расчет самое начало функционирования молодого советского государства, стало ханжество. Я уже рассказывала тут историю о том, как банда подростков сначала напоила девочку подростка и воспользовалась ее беспомощностью, а потом, заразившись венерическим заболеванием, решила ее повесить.

Самым страшным для меня было даже не само убийство, а реакция на него одного из людей советского времени.

- Вот ведь сволочь, сломала пацанам жизнь! – написали об убитой.

Вот от этого страшного, похотливого, но в то же время наигранно "целомудренного" отношения к сексу мне действительно страшно.

Какие пункты из сексуальной политики СССР вы бы вернули сегодня, а какие считаете страшным варварством?

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Источник: ЖЖ Марсело Морено
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