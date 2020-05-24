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24 мая • обновлено в 15:05
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Село на Закарпатье закрыли на карантин: у 28 жителей коронавирус

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В селе Ворочево Перечинского района Закарпатской области произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Населенный пункт закрыт на карантин.

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Как сообщила пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации в Facebook, у 28 жителей села выявлен коронавирус.

На выезде из села установили КПП

На выезде из села установили КПП

В связи с этим комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации постановила:

  • в пределах села Ворочево установить карантинную зону;

  • обустроить контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села;

  • обеспечить личный состав, задействованный в работе КПП, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, местами для отдыха, средствами обогрева, другими материальными и техническими средствами;

  • выдать специальные пропуска жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры.

Пропуск лиц, покидающих территорию карантина или въезжающих в нее, будет осуществляться при условии проведения медосмотра с бесконтактной термометрией.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 мая в Закарпатской области зафиксирован 1061 случай коронавируса.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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