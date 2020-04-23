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23 апреля • обновлено в 17:12
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Село на Николаевщине полностью изолировали из-за вспышки коронавируса. Фото

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Село Семеновка в Николаевской области перекрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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Как сообщила пресс-служба Николаевской ОГА, с 22 апреля функционирует лишь один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт.

На въезде в Семеновку установили КПП

На въезде в Семеновку установили КПП

"Мы организовали полноценную работу данного КПП, придерживаясь всех необходимых для его функционирования потребностей. Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", – рассказал председатель громады Владимир Неграй.

По необходимости движение транспорта осуществляется с помощью универсального пропуска для работников и служебного транспорта учреждений, служб, субъектов хозяйствования, которые обеспечивают жизнедеятельность Семеновки.

Без пропуска разрешено пересекать КПП только гражданам, постоянное место жительства которых зарегистрировано в этом селе.

Село на Николаевщине полностью изолировали из-за вспышки коронавируса

Facebook Николаевской ОГА

Село на Николаевщине полностью изолировали из-за вспышки коронавируса

Facebook Николаевской ОГА

Село на Николаевщине полностью изолировали из-за вспышки коронавируса

Facebook Николаевской ОГА

Село на Николаевщине полностью изолировали из-за вспышки коронавируса

Facebook Николаевской ОГА

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на утро 23 апреля в Николаевской области зафиксировано 99 случаев коронавируса.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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