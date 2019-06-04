Скандал вокруг ЛГБТ в Украине: сексологи ответили на обвинения

В Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины не выступали против сексуального воспитания в школах и гомосексуализма.

"В нашей статье не было критики сексуального воспитания как такового, а лишь критика того, как это происходит сегодня. Мы выступаем за половое образование в Украине, которое включает в себя и сексуальное воспитание. И мы озвучили свою позицию, каким оно должно быть. Сегодня в школы приходят люди без специального образования, без подготовки, которые не всегда разбираются в возрастной психологии и особенностях психосексуального развития ребенка", - пояснили OBOZREVATEL в Ассоциации.

По мнению сексологов, они стали жертвой манипуляции со стороны журналистов.

ЛГБТ-парад, иллюстрация Ruposters

Также они объяснили свою позицию в отношении ЛГБТ-сообщества и их акций. "Мы признаем, что представители сексуальных меньшинств, как и все люди, имеют права на сексуальные проявления, но мы не признаем, что ЛГБТ-сообщество пытается популяризировать и политизировать это. Что касается их мероприятий, то следует различать Марши Равенства и гей-парады. Мы за Марши Равенства, но против гей-парадов. Мы за равные права, но против популяризации такого образа жизни, особенно в программах полового воспитания детей", - подчеркнули в Ассоциации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в львовской школе учительница христианской этики запугивала детей рассказами о том, что если зайти в туалет после гомосексуалиста, можно умереть.

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