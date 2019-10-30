"Жена сказала спасибо": в сети показали семью "ловеласа" Яременко

В сети показали семью народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который влип в скандал из-за переписки о заказе интимных услуг в Верховной Раде.

Фото супруги и детей парламентария опубликовал UAPortal (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что жену Яременко зовут Виктория. Она по профессии учитель английского языка.

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит жена "слуги" UAPortal

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги" UAPortal

В семье нардепа двое детей – дочь Ярослава и сын Василий.

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги" UAPortal

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги" UAPortal

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги" UAPortal

Отметим, сам Яременко рассказал, что жена звонила ему после инцидента и якобы поблагодарила, добавив, что она "не всегда разделяет мое чувство юмора".

Секс-скандал с Яременко: как выглядят жена и дети нардепа atr.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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