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31 октября • обновлено в 01:33
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"Жена сказала спасибо": в сети показали семью "ловеласа" Яременко

1.2т Читать материал на украинском

В сети показали семью народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который влип в скандал из-за переписки о заказе интимных услуг в Верховной Раде.

Фото супруги и детей парламентария опубликовал UAPortal (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что жену Яременко зовут Виктория. Она по профессии учитель английского языка.

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Яременко попал в секс-скандал: как выглядит жена "слуги"

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит жена "слуги"

UAPortal

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги"

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги"

UAPortal

В семье нардепа двое детей – дочь Ярослава и сын Василий.

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги"

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги"

UAPortal

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги"

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги"

UAPortal

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги"

Яременко попал в секс-скандал: как выглядит семья "слуги"

UAPortal

Отметим, сам Яременко рассказал, что жена звонила ему после инцидента и якобы поблагодарила, добавив, что она "не всегда разделяет мое чувство юмора".

Секс-скандал с Яременко: как выглядят жена и дети нардепа

Секс-скандал с Яременко: как выглядят жена и дети нардепа

atr.ua

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
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