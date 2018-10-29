Так, друзья, сегодня будет интересный пост про советскую продукцию так сказать "двойного назначения". Как вы знаете, секса в СССР не было — то есть он конечно был, но совершенно отсутствовал в общественном дискурсе, а женская сексуальность сводилась лишь к репродуктивной функции — родила детей и всё, хватит с тебя! В полном смысле слова секса не было в советском искусстве — эротического кино не снимали, а отношения полов в обычных фильмах сводились к прогулкам за ручку между березками, после чего пара выходила из роддома с бодрым, ясноглазым и улыбчивым трехмесячным младенцем — уже практически готовым коммунистом, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Но что самое интересное и парадоксальное — товары для секса в СССР всё-таки производились и продавались. Если хорошо поискать — то в СССР можно было купить многое из того, что продаётся в современных секс-шопах — особенно в разделе "для одиноких женщин". Разумеется — никто напрямую не называл это "товарами для того самого", вместо этого придумывая эвфемизмы вроде "массажёр для лица и шеи", "массажёр для бодрости и тонуса мышц" и прочее подобное.

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Итак в сегодняшнем посте — рассказ о советских секс-шопах в стране несуществующего секса.

Как вы наверное уже догадались — советскими секс-шопами были обычные аптеки. Точнее — там можно было купить многое из того, что сейчас продаётся в тех самых секс-шопах. Во-первых — это конечно средства предохранения, всякие там презервативы. Обзор советских презервативов я делалвот здесь — так что можете почитать о них подробнее.

До конца восьмидесятых годов советские презервативы Баковского завода продавались в обсыпке тальком, и для их нормального использования нужно было приобретать лубрикант — в этом качестве в СССР использовался медицинский либо косметический вазелин, который также можно было приобрести в аптеке.

Ну, презервативы — то такое, вроде бы как всё естественно. А вот вибраторы и прочие вещи "для одиноких женщин", это всё уже штучки из "Загнивающего запада" — скажут любители СССР. Советская женщина не должна думать ни о чём "таком", а должна думать лишь о скором построении Коммунизма, при котором всё будет бесплатно.

Что самое смешное — вибраторы в СССР вполне себе продавались в тех же аптеках (в отделе приборов и оборудования), но вот назывались иначе. Один из примеров таких советских девайсов — на фото ниже, это так называемый "Электромассажёр ВП-1для поднятия тонуса мышц" с аж четырьмя сменными резиновыми насадками разной формы. Насадки часто делались игривого ярко-розового цвета, в общем-то нехарактерного для советского приборостроения. По сути и техническому принципу — это и есть тот самый вибратор, который может использоваться (и использовался) женщинами для "того самого" — кто не знает, для чего спросите у своих подружек)

"ВП-1" был далеко не единственным советским вибратором. Существовал ещё, например, электромассажёр "Пульсар" с изогнутой рукояткой (в точности как у современных вибраторов), а также с несколькими съёмными резиновыми насадками. На коробке — знак качества "СССР", мол и вибраторы мы могём, не только ракеты!

А вот электромассажёр под названием "Бодрость". У "Бодрости" было аж несколько модификаций — последняя имела 4 насадки, несколько скоростей вибрации и стоила 20 рублей.

Ещё был прибор под названием "Тонус-1" с пятью различными насадками и вибрацией частотой в 50 герц. Ещё были всякие приборы под названием "ВМП", "Харьковчанка", "Эльво", "Чародей" и множество других — всё это можно было купить в аптеках.

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Но дальше всех пошли, пожалуй, братские социалистические поляки — они выпустили самый настоящий прибор той самой, пардон, формы. Называлось это устройство "Аппарат для массажа туристический" — такое название было придумано для того, чтобы оправдать отсутствие в девайсе провода, который мешал бы упражнениям — польский социалистический вибратор работал от двух батареек R14.

Купить такую штуку в СССР можно было по блату — причём формально это был обычный массажёр. Хотя конечно немного "палил контору" замечательный рисунок из инструкции, на котором закрывшая от удовольтвия глаза девушка с обнаженной грудью ведёт вибратором всё ниже))

В общем, как видите — советские аптеки по некоторой части продаваемой продукции вполне себе могли сойти за секс-шопы. При этом никто не писал напрямую — что всё это может (и будет) использоваться в интимных целях. И это ещё один показатель двойной совковой морали, о которой я писал в разборе фильма "Дорогая Елена Сергеевна" — на бумаге и в пропагандистских книгах существовал один СССР, а в действительности — совсем другой.

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