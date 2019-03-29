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"Секс с литовскими биатлонистками": Соколова мощно прошлась по страшилкам "ЛНР"

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Террористы "ЛНР" начали запугивать мирное население на оккупированных территориях якобы готовящимися провокациями ВСУ против них. Они даже установили на улицах громкоговорители, по которым рассказывают людям о грядущих "расправах".

Дикая методика оккупантов воздействия на массы возмутила украинскую журналистку Янину Соколову, и она ярко высмеяла ее в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Повторяю! Жители Донбасса! Не поддавайтесь на провокации! Коварные украинцы будут предлагать вам Pepsi, джинсы и беспорядочный секс с натовскими инструкторами и литовскими биатлонистками. Соглашайтесь на все незамедлительно! По возвращении обязательно придите в отделение "народной милиции ЛНР" и обо всем нам расскажите, потому что катанка из Ростова и электродр*чилки нам уже порядком поднадоели", — спародировала она обращение террористов к жителям оккупированных городов Донбасса.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова уверена, что в скором будущем жители временно оккупированного Донбасса будут встречать в центре своих городов Героев Вооруженных сил Украины. Более того, она подчеркнула, что даже те, кто ходил на похороны террористов Гиви и Моторолы, переоденутся в вышиванки.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Северг Олег
Северг Олег
Юмор на уровне бараке в зоне. Думаю даже там уголовники шутят интереснее чем эта дурёха. Мельчает Украина. Нет уже той где был искромётный юмор. Да и откуда взяться - все лучшие люди уехали. Осталась одна выбраковка.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
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