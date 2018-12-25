Секс по согласию: в Украине вступят в силу революционные изменения

В Украине 11 января 2019 года вступят в силу изменения к Уголовному кодексу относительно изнасилования и сексуального насилия в рамках реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбе с этими явлениями.

Таким образом украинское государство присоединится к 10 странам Европы, где секс без согласия признается изнасилованием, передает ZIK. При определении было совершено сексуальное насилие или нет, главным моментом станет согласие потерпевшей стороны на эти действия. И соответственно, если такого согласия не было, то такие действия противоправны.

Как отметила юрист Галина Федькович, сейчас в Украине возможно привлечь к уголовной ответственности за изнасилование только в случае, если было применение угроз, силы или злоупотребления уязвимым состоянием потерпевшего лица.

Психолог Марта Чумало отметила, что особенно часто происходит сексуальное насилие в браке. Но на самом деле женщины не говорят об этом, не идут в полицию: женщины в браке не идентифицируют принуждение к сексу как насилие и нарушение их прав, или же боятся физического, психологического или материального давления мужа.

"Подписывая документ о бракосочетании, вы не отдаетесь в рабство. Но, к сожалению, многие женщины считают половой акт долгом, который должны выполнять, независимо от собственных желаний. К сожалению, и полиция не хочет расследовать такие дела сексуального насилия в браке. Важно помнить, что несогласие – это несогласие, отсутствие несогласия – это также несогласие, и твои права заканчиваются там, где начинаются права другого", – подчеркнула психолог.

Основной проблемой в новом законе является то, что нет четкого определения, каким образом идентифицировать и доказать согласие, поскольку в отношении согласия есть только одна заметка, которая объясняет все то, что нужно.

Согласно опросам, большинство женщин не знают об изменениях в Уголовный кодекс Украины относительно изнасилования и сексуального насилия. Но при этом практически все заявили, что согласие второго человека на секс является обязательным. В свою очередь лишь 53% опрошенных ответили, что им не приходилось заниматься сексом с партнером, который на самом деле не хотел этого.

77% человек ответили, что никакие условия не могут допускать секс без согласия. Однако 10% респондентов считают, что секс без согласия приемлем, если лица состоят в интимных отношениях или длительное время живут вместе, а также если лицо на предложение секса не говорит четко "Нет".

Только 24% охваченных опросом лиц сообщили, что никогда не соглашались на секс, которого не хотели. Значительная часть респондентов сообщили, что соглашались на секс, которого не хотели, при определенных условиях (чувства долга, страха перед партнером, с целью избежать ссор и т. д.).

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