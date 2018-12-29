Секс по согласию: в резонансном законе Украины нашли ''подводные камни''

Новые правки к Уголовному кодексу Украины, предусматривающие уголовную ответственность за секс без согласия, даже супружеский, содержат ряд недостатков и требуют принятия дополнительных законодательных актов.

Об этом рассказал в эфире ObozTV адвокат Ярослав Куц, оценивая резонансную законодательную инициативу.

"Надо отдать должное нашим законодателям, что они такие изменения приняли… Но относительно того, что касается понятия добровольного согласия, все равно законодатель не смог это должным образом урегулировать. Мы понимаем, что никто не будет перед тем, как вступать в сексуальные отношения, требовать от человека расписку о том, что это было добровольно", – объяснил Куц.

По словам адвоката, проблем создают действующие нормы гражданско-процессуального законодательства.

"Выглядит так, что необходима или расписка, или устное согласие в присутствии третьих лиц. Но мы же понимаем, что это будет нарушение персональных данных лиц, нарушение права на частную жизнь... Я считаю, что данные нормы являются более декларативными, потому что в жизни, когда жена относительно мужа будет писать, или любимая в отношении любимого – если они не писали до этого об изнасиловании, они не будут писать и потом", – считает он.

Адвокат напомнил, что изнасилование подразумевает насильственные действия: "Тут законодательство не изменилось, поскольку насильственные действия доказываются в первую очередь последствиями – это синяки, любые царапины, следы принуждения к половым сношениям".

Куц выразил убеждение, что к этой норме необходимо применять форму доказывания через детектор лжи.

"Я думаю, это было бы максимально правильно, поскольку могут найтись мошенники или мошенницы, которые, вступив в сексуальные отношения добровольно, могут требовать от сильных мира сего денежных компенсаций за то, чтобы не писать относительно них заявление про недобровольное согласие и насильственные сношения… Представьте ситуацию, когда парень или девушка с не очень хорошей репутацией находят бизнесмена, у которого есть деньги, встречают в ресторане, вступают в половые сношения, после чего встают, вытираются и говорят – дяденька, дайте мне, пожалуйста, тысячу-две-три-десять долларов, а не то я на вас напишу заявление", – объяснил эксперт.

"Мы понимаем, что сексуальное влечение в большинстве своем ситуативное, когда люди захотели и не слишком думают о правовых последствиях. О последствиях думают после того, как уже что-то случилось… Проверить показания можно только с помощью детектора лжи. Необходимо его легализировать как форму доказывания", – заявил он.

Также Куц уточнил, что закон изначально будет на стороне того, кто первый написал такое заявление.

valiza.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января в действие вступают новые правки к Уголовному кодексу Украины относительно изнасилования и сексуального насилия. За решетку на 5-7 лет можно угодить, если даже кто-то из супругов не дал согласия на секс.

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