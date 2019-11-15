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15 ноября • обновлено в 17:42
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"Секс пенсионеров на парковке": скандальное видео с судьей оказалось фейком

1.8т
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Видео копа, который снял на камеру как в Харькове пара занималась сексом в автомобиле, припаркованном в 50 метрах от школы, оказалось фейковым.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Харьковском апелляционном суде. Как отмечалось ранее, в скандале с "сексом пенсионеров на парковке" якобы был замешан сотрудник этого учреждения.

Информацию о фейке также подтвердили в Управлении патрульной полиции в области.

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"Секс пенсионеров на парковке": скандальное видео с судьей оказалось фейком

скрин видео

"Размещенный на сайте Police Control Ukraine ролик не является видеозаписью с персонального видеорегистратора сотрудника патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, на скандальном видео, которое распространили в сети, видно, что после того, как милиционер постучал в авто, мужчина открыл окно и протянул ему визитку. Пользователи сети отметили: приблизив изображение на записи, можно заметить, что она принадлежит Игорю Сащенко. Также на визитке видно изображение весов Фемиды, символа судейства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Место
Украина Харьков
Теги
Секс видео фейки
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