"Секс пенсионеров на парковке": скандальное видео с судьей оказалось фейком

Видео копа, который снял на камеру как в Харькове пара занималась сексом в автомобиле, припаркованном в 50 метрах от школы, оказалось фейковым.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Харьковском апелляционном суде. Как отмечалось ранее, в скандале с "сексом пенсионеров на парковке" якобы был замешан сотрудник этого учреждения.

Информацию о фейке также подтвердили в Управлении патрульной полиции в области.

скрин видео

"Размещенный на сайте Police Control Ukraine ролик не является видеозаписью с персонального видеорегистратора сотрудника патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, на скандальном видео, которое распространили в сети, видно, что после того, как милиционер постучал в авто, мужчина открыл окно и протянул ему визитку. Пользователи сети отметили: приблизив изображение на записи, можно заметить, что она принадлежит Игорю Сащенко. Также на визитке видно изображение весов Фемиды, символа судейства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива попался на "рукоблудство" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и начал чесать пах.

Позже он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый человек занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

После скандала политик стал "звездой" PornHub.

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