Секс опасен! Украинцам дали важные советы по солнечному затмению 6 января

В воскресенье, 6 января, в 3:42 по киевскому времени произойдет частичное солнечное затмение.

Как заявила нумеролог Людмила Савина в блоге на ТСН, оно состоится на 15 градусах Козерога и может отразиться на судьбе человека.

В день затмения нумеролог не рекомендует начинать ничего важного, так как это природное явление, по словам Савиной, "усиливает малейшие негативные факторы вибраций дня, в который происходит".

Она назвала знаки зодиака, на которых затмение произведет наибольшее влияние:

Овен;

Рак;

Весы;

Козерог.

Кроме того, 6 января прогнозируются магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня, которая сказывается на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Иллюстрация. Солнечное затмение pexels.com

День, как отметила блогер, имеет сильную энергетику, "поэтому магические ритуалы, проведенные 6 января, принесут отличные результаты".

В то же время Савина подчеркнула, что секс во время солнечного затмения может привести к серьезным заболеваниям половой сферы, и посоветовала проводить в этот день медитации.

"Момент солнечного затмения — уникальный. В этот период вы можете стать скульптором своего ближайшего будущего, запустив программу и те события, которые вы хотели бы видеть в своей жизни. Это чрезвычайно благоприятное время, чтобы загадывать желания", — утверждает нумеролог.

Людмила Савина Facebook

Отметим, ранее сообщалось, что нужно сделать в день затмения 6 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Нового года, в январе 2019-го, украинцев ждут несколько магнитных бурь, поэтому метеочувствительным людям нужно быть острожными.