Сэкономьте до 30% стоимости лекарств

С 1 декабря известные украинские аптеки под брендами "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ" и "Благодія" снижают стоимость лекарств до 30%. Акция "Ценам хна" призвана помочь населению сэкономить и напомнить о важности здоровья. Снижение цен продолжается до 15 января 2021 года.

Прежде всего, введены скидки* на противовирусные препараты. Причин несколько. Во-первых, в Украине до сих пор напряженная эпидемиологическая ситуация. А во-вторых, зимой люди болеют чаще, потому что мало двигаются и принимают меньше витаминов. Кроме противовирусных препаратов, аптеки снижают цены на товары для малышей: детское питание, подгузники и влажные салфетки, а также кремы от опрелостей. Также можно со скидками приобрести косметические средства на подарки к праздникам. Обратитесь к провизору, чтобы узнать о полном акционном ассортименте.

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Объемы акционных товаров ограничены, поэтому работает сервис предварительного заказа через аптечную справку 5900. Выберите услугу "сделать заказ" в голосовом меню, продиктуйте оператору названия нужных товаров и укажите адрес аптеки. Заказ точно дождется вас в выбранной точке продажи.

Кроме акции, аптеки под брендами "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ", "Благодія" и "Аптека Копійка" предлагают участие в программе лояльности "Лайк", которая позволяет экономить каждый раз, когда вы покупаете лекарства. Зарегистрируйтесь в программе лояльности по телефону в аптеке или загрузите мобильное приложение "Лайк" и накапливайте бонусы на последующие покупки.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 30%.