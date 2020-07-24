Карантинный отдых-2020: куда лучше поехать за границу и как не попасть впросак
Большинство иностранных курортов закрыты для наших туристов из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Но несмотря на это, у украинцев все же есть возможность съездить на отдых за границу.
В частности, 25 государств готовы принять наших соотечественников, и этот список постоянно пополняется. Но перед тем, как отправиться в путешествие, стоит узнать о карантинных ограничениях и необходимости визы.
Куда лучше поехать за границу, чтобы не попасть впросак и не сидеть весь отпуск на самоизоляции - выяснял OBOZREVATEL.
Что нужно обязательно сделать перед отъездом за границу
Если, несмотря на опасность, вы все же решили поехать на отдых, то вам следует придерживаться следующих правил:
перед отъездом выясните о возможных карантинных ограничениях в стране, где вы будете отдыхать;
купите лекарства и страховой полис, который сможет покрыть все расходы в случае заражения коронавирусом;
возьмите с собой деньги на случай срезвычайных ситуаций (отмена рейсов, вынужденное пребывание в стране и т.п.);
зарегистрируйтесь на веб-ресурсе "Друг", чтобы украинские консулы с вами быстрее связались;
следите за сообщениями местных органов власти на сайте МИД и следуйте их требованиям.
Европа пока не приветствует туристов из Украины
Эксперт по туризму Антон Тараненко рассказал OBOZREVATEL, как безопасно путешествовать и не оказаться на месте украинцев, которых недавно не пустили в Грецию. Перед тем как отправляться на отдых он советует познакомиться с порталом Visitukraine, на нем найдете всю необходимую информацию. Там есть отдельный раздел, посвященный украинцам, путешествующим за границу.
Украина сейчас находится в "красном списке", количество больных на 100 тысяч больше, чем предусмотрено для "зеленых зон". Это означает, что странам Европы не рекомендуется принимать наших туристов. Но каждое государство решает на свое усмотрение - открывать ему границы или нет.
Например, страны Балтии рассматривают возможность снять ограничения для украинцев на пересечение границы, поскольку наши граждане очень часто путешествуют именно в том направлении. Конечно, там будут определенные ограничения, но с 1 августа уже хотят восстановить рейс Рига-Киев.
Где безопасно отдыхать
Наших граждан пускают в Турцию, Хорватию, Черногорию, Албанию, Египет и Грузию. Но безопаснее будет путешествовать по Украине.
"Цены на украинских курортах не изменились по сравнению с прошлым годом. Но пока такого бума мы там тоже не наблюдаем. То есть внутренний туризм превратился в туризм выходного дня, когда выходные все загружены, а с понедельника по четверг посетителей мало. Туризм в больших городах как Киев или Львов очень на низком уровне. Отели загружены всего на 15% и это в лучшем случае", - добавил Тараненко.
Эксперт уверен, что европейцы до конца года откроют свои границы для украинцев, потому что им с экономической точки зрения важен трафик. Если в прошлом году за границей побывало 20 миллионов украинцев, то в Украину приехало отдыхать всего лишь 13 миллионов туристов. Только Киев принял до 2 миллионов иностранцев.
"Каждый день поток иностранных туристов в Украине растет. В основном наши города посещают граждане из постсоветских стран (Беларусь и Россия), из ЕС (Германии, Прибалтики, Великобритании) и дальнемагистральных (США)", – поделился Тараненко.
Если через территорию страны предусмотрен транзит для украинских граждан, тогда их пропустят, если нет, то их завернут назад. В каждом государстве действуют свои правила, которые нужно выполнять.
"В аэропорту во время паспортного контроля у вас обязательно должны проверить наличие паспорта, визы или вида на жительство", – рассказал специалист.
Из-за коронавируса страдает круизное судоходство
Председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев отметил, что не скоро оправится от удара, вызванного эпидемией, круизное судоходство, оно несет огромные убытки. Простой одного лайнера обходится примерно в 100 тысяч долларов в сутки.
"По круизному судоходству можно отслеживать всю ситуацию, например, что происходит с визовым режимом и открытием границ. В течение мая судоходные организации списали экипаж на берег, то есть они полностью законсервировали судна до конца года. И вот по ним можно ориентироваться, что дальше будет со всей туристической отраслью. К концу этого года нет никаких бронирований на круизные лайнеры. Они начинаются со второго квартала. То есть в туристической отрасли не наблюдается каких-либо кардинальных изменений" , - пояснил OBOZREVATEL Лиев.
Запрет путешествовать в ЕС остался
Если полетели самолеты, то это еще не значит, что можно путешествовать. "Сейчас в основном люди летают по рабочим визам, а также иностранцы. Они просто едут в другие страны по своим делам (в частности, дипломаты, работники). При этом запрет путешествовать в ЕС и другие страны остался", – уточнил Лиев.
Некоторые государства будут требовать от туристов тесты на отсутствие коронавируса (он примерно стоит 100 долларов). Также они могут постоянно менять свои требования к иностранцам в связи с пандемией.
"Эти требования могут измениться пока вы летите в самолете. Если вам говорят, чтобы вы воздержались от путешествия, то это значит, что от них нужно отказаться или учитывать все риски", – посоветовал Лиев.
Всего 10% украинцев ездили отдыхать за границу
По мнению Лиева, существует миф, что многие из Украины ездили в Турцию, Египет и ЕС, но это неправда, ведь в 2018 году только 5 миллионов (всего лишь 10%) украинцев путешествовали за границу.
Туристическая отрасль в Украине заканчивает первое полугодие с огромными убытками. "Конечно, цены поднимутся и это вряд ли будет способствовать внутреннему туристическому потоку. Покупательная способность также уменьшится, т.к. украинская экономика существенно пострадала во время карантина. У большинства людей уменьшились доходы", – добавил он.