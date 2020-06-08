Повторит ли Антрацит-2020 судьбу Новочеркасска- 1962-го?

Маленькая "угольная швейцария", более известная, как Лугандон или ОРДЛО переживает свои лучшие времена, я бы сказала пик "развития и процветания", апофеоз жизни безбендерукроповнациков и всего того, что мешало гордому "народу Донбасса" в его стремлениях в светлое никуда.

Поэтому сегодня фото-акт, красочные иллюстрации жизни безбендер, в мире процветания и стабильности самой народной из народных.

И, главное, хочу напомнить жителям ОРДЛО и, наверное уже в сотый раз и населению Украины: сегодня ты живешь так, как голосовал вчера.

Граждане об этом помнят всегда, а вот население-нет.

ОРДЛО - территория победившей в 2014-м Охлократии, сегодня - это уже гетто устойчивой Диктатуры.

Краткий пересказ ситуации,чтобы вы поняли скрины:

В Антраците бастуют шахтеры:задержка зарплаты 4 месяца. Сразу после забастовки в городе нашли "covid-19" и закрыли ночью (!) на "карантин" города ОРЛО (Свердловск, Ровеньки, Антрацит, Красный Луч).

Как красиво диктатура использует тему карантина и пандемии, да?

Охрану блокпостов на въездах в город осуществляют вооруженные казаки и наемники из РФ.

В Антрацит вчера заехали на "Уралах", БТРах (ко многим машинам были пристегнуты пушки-гаубицы (я не военная не знаю, как правильно) казаки Козицина (вооруженные формирования, называющие себя всевеликим войском донским, часть из них граждане РФ, наемники, часть местные жители ОРДЛО, называющие себя потомственными донскими казаками)- если здесь будет "Новочеркасск-1962, то свои жители лыныры будут убивать своих соседей, жителей лыныры. Хотя я в такое развитие событий не верю, пообещают и дадут кусочек зарплаты и шахтеры пойдут работать дальше (бастующие подчеркивают, что они за "республику" и против "бендер"). И тем не менее, показательно привлечение к подавлению народных бунтов местных жителей.

Сегодня через КПП "Должанский" (не контролируемый Украиной) из РФ заехали еще военные и 4 машины водомета.

Вчера сразу же по ОРЛО исчезла связь и местная "лугаком" и "МТС-Вогафон".

Ночью были заблокированы соцсети городов ОРЛО. "Власти" ОРЛО заявили, что "интернет и МТС заблокировала укрохунта", но люди уже (!) не прошло и 6-ти лет, не верят, так как вышки МТС в ОРЛО в ручном управлении местных коллаборционистов, а интернет в ОРДЛО поступает через оптиковолокно из РФ.

В Свердловске и Краснодоне дали 11% от майской зарплаты и пообещали выплатить всю. Но при этом здесь не выплатили апрельскую и часть мартовской (на каждой шахте по разному).

Жители ОРДЛО разделились на тех, кто не поддерживает бунт шахтеров, мотивируя "нужно потерпеть", "москва не сразу строилась", "не нужно брать пример с майдаунов", "все выживают, и ничего", и тех, кто призывает к бунтам во всех городах и на всех предприятиях, ведь здесь массовые задержки зарплаты.

В Антраците вчера и сегодня звучали выстрелы в городе и на жилых кварталах. Говорят, что задерживали "укро-дрг", но по факту, возможно это шалят пьяные казаки или же задерживают бунтарей. Из-за отсутствия связи нет возможности получать информацию оперативно. В морг Антрацита утром поступило 4 трупа, 1 женский. Но пока нет информации о причинах смерти.

В городах ОРЛО появились листовки с призывами к шахтерам бунтовать, но это не украинские партизаны и не проукраинские листовки (!)-этот факт подчеркнули многие, в том числе и проукраинские жители, и участники сопротивления- , поэтому здесь в ОРЛО больше склоняются к версии "рука москвы". Даже опасаются, чтобы под видом "помощи и защиты шахтеров" Москва не впустила сюда "укро-хунту".

А вот люди из числа самих бастующих,говорят о листовках, как о провокациях со стороны мгб Пасечника по отношению ним, чтобы связать их бунт и бастующих шахтеров с "госизмена" и "укро-дрг", и "работой на укропов".

Шахтеры из Антрацита говорят, что, мол, так легче "мгбистам" будет влиять на людей и семьи бастующих, и возбудить на них дела. Поэтому бастующие подчеркивают- "наш бунт мирный и вне политики, мы за республику, но с зарплатой".

Проукраинские жители активно комментируют жалобы "народа Донбасса"- "а мы предупреждали в 2014-м", и тролят "народ Домбаса" - "затобезбиндер".

В этой ситуации показательна работа "властей ОРЛО"- ограничение свободы слова, связи, интернета, информации и манипуляции на тему "covid 19", использование карантина, как ограничения свободы передвижения.

Помните: от победы Охлократии до победы Диктатуры, всего один шаг!