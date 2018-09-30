Пусть жители Донбасса заново получают гражданство Украины. Его еще надо заслужить - Ницой

Украинский язык веками подвергался уничтожению со стороны соседних государств, его неоднократно запрещали, искажали, репрессировали. Более того, были попытки ставить под сомнение даже факт его существования. В XIX веке запрещалась образование на украинском языке, печать книг, использование ее в постановках или публичных чтениях. В XX веке началась тотальная русификация, из-за чего наш язык постепенно вытеснялся из всех сфер жизни.

Сейчас ситуация постепенно налаживается - языковые квоты на радио и телевидении, создание собственного украинского культурного продукта и перевод на украинский иностранного.

Почему тема языка так важна для Украины - OBOZREVATEL узнал у украинской писательницы Ларисы Ницой.

- В последнее время нарастают опасения относительно возможного так называемого "крымского сценария" на Закарпатье со стороны Венгрии, по вашему мнению, ситуация настолько угрожающая?

- Конечно, по моему мнению эта ситуация давно готовится. Я об этом начала говорить еще два года назад, и у меня была жесткая, открытая переписка в СМИ с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем, который мне написал, что я нагнетаю обстановку. А я ему написала, что он уже побывал губернатором в тех областях, которые отошли к так называемым "республикам". И, соответственно, есть опасность, что и эту область он упустит.

Геннадий Москаль

- Чиновники с Закарпатской ОГА и народные депутаты, представляющие эту область в Верховной Раде, утверждают, что никаких сепаратистских настроений среди венгров в этом районе нет.

- На востоке Украины тоже не было сепаратистских настроений, пока не пришла Россия.

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- По вашему мнению, у Венгрии все же есть подобные настроения?

- А почему она тогда лезет к нам? Если у них нет таких планов, почему они вмешиваются в наши дела? Почему они лезут в наши законы? Почему они выдают паспорта этим гражданам? Для чего им тогда это?

- В СМИ начали появляться объяснения от тех или иных экспертов о том, что на скандальном видео с венгерского консульства в Берегово украинцам выдавали не паспорта, а только "удостоверение зарубежного венгра", которое не имеет отношения к получению венгерского гражданства.

- Пусть венгры не обманывают, потому что раньше для получения паспорта нужно было, чтобы в Венгрии были родственники, надо было показать венгерские корни, знание языка. А сейчас, мне рассказывают сами закарпатцы, что можно просто им написать письмо или прийти и выразить устно, что ты интересуешься Венгрией, венгерской культурой. И этого достаточно для того, чтобы по тебе начали процедуру оформления их паспорта.

Об этом говорят обычные люди на улице.

У нас, в Украине, это нарушение закона. Почему соседняя страна вмешивается в наши внутренние дела и грубо нарушает наше законодательство. У нас запрещено двойное гражданство, почему соседняя страна этому способствует? Почему этой соседней стране никто не дает по рукам? Почему наши политики молчат? Почему наши дипломаты провалили эту ситуацию на дипломатическом уровне?

- Почему же наша власть слабо реагирует на все выпады Венгрии и вмешательства в наши внутренние дела?

- Они заняли оборонительную позицию, а давно уже надо наступать. Давно пора наступать, потому что на нашу территорию залезли, сначала Москва в Крыму и на востоке, а сейчас Венгрия начинает мутить на Закарпатье, что это за пересмотр границ? Международными законодательствами запрещено пересмотр границ стран.

Конечно, Венгрия не работает такими наглыми методами, как Московия, потому что Венгрия же принадлежит к европейскому сообществу, и это сообщество ее осудит.

Они не могут прямо заявить, что это их территория, а пытаются сделать "красивую мину при плохой игре".

- Учитывая принадлежность Венгрии к ЕС, как может произойти аннексия Закарпатья?

- Прямо об аннексии я не хочу говорить, даже не хочу представлять, что такое может быть. Нам надо себя обезопасить, нам надо в любой ситуации, которые намекают на нечто подобное, как на востоке, надо еще в зародыше решать.

На Закарпатье есть уже не зародыш, а острая ситуация. Когда граждане не знают языка и не хотят знать. О чем это говорит?

Сегодня они не хотят знать языка, завтра они не захотят знать нашей культуры, а послезавтра они и Украины не захотят знать. Этого допустить нельзя.

- Опять возникает тема языка?

- В первую очередь. Через язык приходит культура, через язык приходит информационное поле, в этом информационном поле человек живет, соответственно, он дышит той страной, живет той страной, той информацией, которой наполняется. И все это приходит вместе с языком.

Поэтому надо исправлять ситуацию в школах, из-за которой язык не доходит на нормальном уровне и в нужном объеме к этим людям, они языка не знают. Когда двоечник не знает предмета, разве его освобождают от этого предмета, или наоборот усиливают изучения?

Лариса Ницой

Это элементарно, если венгры в Закарпатье не знают языка, не общаются на нем, не пользуются им, он им чужд, эта культура им чужда, то что нужно сделать? Надо больше популяризировать украинский язык, проводить фестивали, проводить книжные форумы, транслировать фильмы, открывать выставки, надо через культурный массовый поток, информационный поток увеличивать там объемы украинского языка. Потому что это территория Украины, так сказано в международном праве.

- По поводу школьного образования, недавно возник скандал по возврату пропагандистских учебников по русскому языку в украинские школы. Вы намеревались писать заявления в СБУ и ГПУ, а также попросить народных депутатов Украины немедленно инициировать отставку Лилии Гриневич с должности министра МОН. Что сейчас с этой историей, учебники изъяли из школ?

- Обращение в ГПУ написали по моей просьбе депутаты, сейчас ждем ответа.

Учебники в некоторых школах начали изымать, а в некоторых продолжают использовать, например, в киевской школе №54. Проблема немного больше, чем просто учебники, проблема такова, что МОН через учебные планы сделало очень хитрый трюк - они заводят язык нацменьшинств в украинские школы, и этот язык является обязательным к изучению всеми учащимися в этих школах, в том числе и русский язык .

Скандальный учебник по русскому языку Facebook Ларисы Ницой

Скандальный учебник по русскому языку Facebook Ларисы Ницой

Скандальный учебник по русскому языку Facebook Ларисы Ницой

Но так не должно быть. Например, в Польше есть 5 школ, изучающих язык меньшины - украинский, то это отдельные 5 школ, а не в каждой польской школе, кто хочет, тот изучает украинский язык. Это нонсенс. И Украина на этом не настаивает, это не в упрек Польши, мы не настаиваем на этом.

Но в Украине Министерство так провернуло ситуацию с законом об образовании, что не только эти страшные учебники завели в школу. Их завели в каждую украинскую школу, к каждому украинскому ребенку, у которого теперь есть возможность прийти с этим учебником по изучению русского языка .

- Учитывая агрессию России против Украины, не было бы целесообразно запретить изучение русского языка в школах, или вывести его изучение в отдельный факультатив?

- На самом деле ничего запрещать в Украине не нужно, достаточно дать возможность родителям выбирать, и большинство родителей не будет выбирать этот язык. На сегодня этот язык навязывают силой дирекции школ и МОН это поддерживает. Оно разрабатывает комбинации, как сделать так, чтобы у директоров была такая возможность.

Для постороннего человека, который не разбирается в тонкостях этого дела, сегодня Министерство создало все условия для директоров навязывать русский язык родителям детей, которые не хотят его изучать, и эта русский язык является обязательным в школе.

Нам достаточно создать условия для родителей, чтобы они имели возможность выбирать, и ничего запрещать не надо.

- Недавно депутаты Львовского облсовета проголосовали за запрет русскоязычного культурного продукта на территории области, каково ваше отношение к такому решению?

- Мне это нравится, поскольку у нас война, у нас идет агрессия со стороны Московии и московского языка. Популяризация их культурного продукта на территории нашей страны недопустима, поэтому хорошо, что во Львовской области это озвучили.

Давайте для сравнения возьмем Вторую мировую войну, вы представляете, если бы во время этой войны, пока наши солдаты воюют на фронте, в тылу все танцевали под немецкие марши, в кинотеатрах шли бы немецкие фильмы, это был бы нонсенс.

А почему сейчас это возможно? А так как эта война называется гибридной. Что такое гибридная? Это когда стерта эта граница, она не четкая - что хорошо, а что плохо, что позволить, а что запретить. И нам надо самим разбираться, что хорошо, а что плохо.

- Под влияние этой гибридной войны больше попали восточные регионы нашей страны, а именно Донецк с Луганском. По вашему мнению, после освобождения оккупированных территорий, каким образом можно максимально провести украинизацию этих регионов?

- Нужно перенять опыт той же Германии, у них также была разделена пополам страна, одна часть которой была советской, и их объединили.

Во-первых, некоторое время на этой территории не должны проводиться выборы. Люди этой территории должны будут заново становиться гражданами Украины, для этого надо усовершенствовать законодательство о получении украинского гражданства. Обязательно надо ввести экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, ты должен его заслужить.

Так у каждой страны. Каждая страна ставит определенные барьеры, определенные ступени, которые человек должен пройти, прежде чем получить гражданство. Это только у нас такого нет, это только мы какая-то уникальная страна, которая совсем ничем своим не дорожит. А другие страны очень дорожат, и нам просто нужно взять то, что давно введено и работает, и не считать это какой-то дискриминацией.

Конечно, нужно запустить на ту территорию наш украиноязычный продукт, наши песни, радио, телевидение, украинские фильмы, в школах ввести наши программы к обучению. Я не думаю, что это займет несколько лет, лет десять, а то и больше, эта территория должна быть под украинским влиянием, чтобы мы увидели насколько эти люди уже выздоровели от той пропаганды и гуманитарного насилия, которое было сделано.

- А подвергнутся ли эти люди украинизации?

- Для этого и вводятся эти сроки, Германия много лет приводила в порядок свою советскую половину, и то не уверена довела ли до конца, так же и мы должны набраться терпения и понимать, что та территория, к сожалению, была подвергнута такой агрессии.

Нужно будет восстанавливать, восстанавливать не только стены и сооружения, но и человеческие души.

- В Украине начали обсуждение новой редакции правописания, ваши мысли по этому поводу?

- Вообще к изменениям в правописании я отношусь положительно, потому что украинцы имели свое правописание, но в 30-х годах, когда пришла московская власть, она его уничтожила вместе с языковедами. И этого им было мало, они заключили специальные таблицы с украинскими словами, в Google они так и называются "таблицы репрессированных слов".

То есть они расстреливали не только людей, они заключили таблицы с украинскими словами, которые отличаются по своему написанию, по своему созданию от русского языка, и запретили даже эти слова. И ввели новое правописание, которым мы, кстати, до сих пор пользуемся. Это правописание был максимально приближено к московскому языку, чтобы мы звучали одинаково, произносили слова одинаково.

Раньше очень отличалось, но сегодня это звучание стало немного ближе. Но даже это правописание не спасло ситуацию, потому что все языковеды, которые сравнивают наш язык с русским, чешским, польским, то у нас гораздо больше общего с чешским и польским, чем с московским.

Поэтому нам надо возвращать свое правописание. Но есть оговорка, так как многие языковеды уже преклонного возраста, воспитывались в совке, имеют "советскую" ментальность, имеют еще то устаревшее мировоззрение, и поэтому я переживаю, что это благородное дело снова превратится в то, как у нас все в последнее время, что это будет не украинское правописание, а очередной гибрид.

- Целесообразно полностью искоренять русский язык из Украины, и сколько времени это может занять?

- Вы знаете, если искоренять, противники украинизации начнут кричать, что у нас агрессивные методы, и так далее. А когда я прошу сказать, а агрессивные методы, это какие? Что, может мы вас ходим дубинками бьем за то, что русские слова говорите? Может в тюрьму сажаем, как нас, украинцев, сажали? Может вас за это расстреливают, как вы расстреливали украинцев за украинские слова?

Мы, украинцы, таких методов не применяем, мы просто на законодательном уровне расширяем границы для украинской речи.

Надо просто культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом. Такой украинский продукт сейчас готовится, он уже есть, он и дальше продолжает развиваться. И я думаю, что со временем мы выздоровеет от этого.

Ранее московский язык широко звучал в Польше, сейчас не звучит, ни на радио, ни на телевидении, может на улице кто-то знает, но в публичном пространстве его нет, и ничего, Польша прекрасно живет. Так же не услышите этого языка в публичном пространстве Чехии, Германии, Италии или Англии.

И ничего страшного не случится, если в Украине его тоже не будет, а наоборот, будет утверждаться Украина.