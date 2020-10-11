Сегодня Международный день девочек.

По ассоциации с ним хочу рассказать о празднике, который примерно через месяц будут отмечать в Японии.

Называется он "Сити-го-сан". Переводится как ряд цифр "7 (七 — shichi), 5 (五- go) и 3 (三- san)". Давайте разберемся, что это за магические цифры, и как они связаны с детьми.

По японским поверьям, ребенок до 7 лет не относится к миру живых. Он – божественное существо, поэтому и обращаться с ним стоит соответствующе - что сказалось на японской традиции воспитания малышей: им разрешается практически всё, а уж после этого возраста начинаются "ежовые рукавицы". Помню, однажды в токийском магазине недавно приехавшая из Украины жена нашего дипломата, отшлёпала свою трёхлетнюю дочь - так свидетели этой сцены японцы хотели вызвать полицию, и мне еле удалось уговорить их этого не делать.

Так вот, в 7 лет происходит переломный момент, и ребенок становится частью мира людей. Более того, 7 лет – это именно тот возраст, когда, по древним традициям, девочкам вместо веревки начинали повязывать с кимоно традиционный пояс оби. Таким образом, именно в 7 лет девочка вступает в ряды женщин.

Что касается цифр 3 и 5, то эти даты тоже считаются переломными моментами. В древности, когда медицина была развита очень плохо, далеко не многие дети доживали до возраста 3 лет. Поэтому считалось, что 3 года – это первая магическая дата, которую должен пересечь ребенок. Именно в возрасте трех лет ребенку проводили древний обряд "камиоки" — обряд сбережения волос. Раньше в Японии трехлетних детей брили наголо, после чего у них должны были начать отрастать "настоящие" волосы, которые позже станут достоянием и гордостью. Задолго до проведения обряда камиоки японские родители отращивали своим детям волосы так, чтобы мальчикам можно было завязать их на затылке, а девочкам – собрать в два пучка.

5 лет – наиболее значимая дата для мальчиков. Ранее именно в этом возрасте их впервые наряжали в традиционные японские мужские брюки – хакама. Для самураев отметка в пять лет была тем возрастом, когда ребенка можно представить своим феодалам, иными словами "вывести в люди".

Таким образом, получается, что праздник "Сити-го-сан" касается, прежде всего, детей определенного возраста: девочек 3 и 7 лет и мальчиков 3 и 5 лет.

Еще одна важная деталь: согласно японскому традиционному исчислению, отсчет возраста начинался с момента зачатия. Иными словами, первые 9 месяцев, когда женщина была еще только беременна ребенком, засчитывались малышу за первый год жизни. Получается, что, по европейской традиции, японский возраст детей 3,5 и 7 лет соответствует 2,4 и 6 годам. Однако в последнее время в Японии всё бОльшую популярность завоевывает европейский принцип подсчета возраста, что приводит к "увеличению" возраста детей, которых касается праздник.

Как проходит День Детей – Сити-го-сан? Мальчиков 3 и 5 лет, а также девочек 3 и 7 лет наряжают в красивые традиционные наряды – жилеты хифу, кимоно, оби для девочек, а также кимоно с хаками для мальчиков. Малышам делают традиционные прически, накладывают косметику и отводят в храм. Сити-го-сан неофициально считается в Японии днем фотографирования детей - такую красоту обязательно стоит запечатлеть на снимке!)

Стоит также учесть, что нарядить ребенка, как положено, стоит огромных денег. В среднем наряд со всеми аксессуарами на Сити-го-сан стоит около 1000 дол. Поэтому многие папы и мамы предпочитают взять одежду на прокат, что также стоит не так уж и дешево.

Сити-го-сан считается одним из важных праздников в жизни ребенка, ведь именно в этот день мальчикам присуждается статус "маленького мужчины", а девочкам – "маленькой женщины". Они важно и пафосно шествуют за ручку со своими родителями. Для японцев Сити-го-сан – это время "любования" детьми, которые выглядят в своих первых "взрослых" нарядах по-настоящему суперово.

Был бы я президентом, упразднил бы к чертям 8 Марта и 1 мая, а вместо них установил выходными и праздничными День матери, День мальчиков и День девочек. Первый праздник - сакрален и вечен. А два вторых позволил бы украинским родителям, подобно японским, наряжать своих любимых детей в национальные одежды (украинские, еврейские, крымско-татарские - неважно) и устраивать красивые праздники на площадях наших городов. Вот только никаких кокошников - ближайшие сто лет у вменяемых украинцев на них латентно-летальная аллергия.

Всего вам наилучшего, украиночки всех возрастов, национальностей и вероисповеданий!