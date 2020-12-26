Сегодня ещё одна важная дата в деле конца СССР — 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой было сказано, что "в связи с созданием Содружества Независимых Государств (СНГ) Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает своё существование. Де-юре это и стало последней точкой и концом СССР.

Разумеется, СССР уже никогда не вернётся — как никогда не вернётся Римская Империя или Османская Империя — эти государства существовали в своё время и прекратили своё существование тогда, когда перестали соответствовать новым временам. Ещё раньше та же участь постигла Византийскую Империю и империю Александра Македонского — и это абсолютно нормально для истории. Люди узнают что-то новое о себе и о мире и больше не хотят жить в старых империях — чьи представления о правах и свободах граждан становятся всё более архаичными.

Думаю, вы бы сильно удивились и посмеялись, узнав о представлениях о мире среднего гражданина какой-нибудь древней империи — в его представлении часть людей уже изначально рождается рабами на плоской Земле, которая существует под картонным небесным куполом. А за границами его прекрасной и величественной империи живут люди со змеиными ногами и пёсьими головами. Примерно такой же дикостью с точки зрения современного человека выглядит СССР с его придуманным "марксизмом" и "классовым обществом".

Но сегодня давайте поговорим не об этом, а сыграем в одну интересную игру. Представьте, что вот просыпаетесь вы утром, выглядываете в окно — и, как герой из романа Войновича, видите за окном красные флаги, портреты вождей и слышите позывные советской радиоточки. СССР внезапно вернулся!

Напишите в комментариях, что бы вы делали в этом случае.

Интересно.