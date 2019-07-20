Седокова показала пышную грудь и привела в восторг фанатов

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала своим фанатам новое фото, в очередной раз подчеркнув пышную грудь красивым декольте.

Соответствующий снимок с дня рождения дочери она разместила на своей странице в Instagram.

Она рассказала о важном событии и назвала этот день одним из трех самых важных в ее жизни. "19 июля, родилась моя солнечная принцесса Моника", – прокомментировала она пост.

Анна Седокова IpNews

Поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами. "Похорошела как", "Вы прекрасная Мама!" – написали они и поздравили Монику с днем рождения, пожелав им никогда не расставаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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