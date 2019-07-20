Седокова показала пышную грудь и привела в восторг фанатов

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала своим фанатам новое фото, в очередной раз подчеркнув пышную грудь красивым декольте.
Соответствующий снимок с дня рождения дочери она разместила на своей странице в Instagram.
Она рассказала о важном событии и назвала этот день одним из трех самых важных в ее жизни. "19 июля, родилась моя солнечная принцесса Моника", – прокомментировала она пост.
Анна Седокова
IpNews
Поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами. "Похорошела как", "Вы прекрасная Мама!" – написали они и поздравили Монику с днем рождения, пожелав им никогда не расставаться.
Вчера был один из трёх самых прекрасных дней в моей жизни! Вчера, 19 июля, родилась моя солнечная принцесса МОНИКА ❤️ Самая чувственная девочка, начинающая свой день исключительно с объятий и слов "Я так тебя люблю". Девочка с огромным сердцем и уже такой необычной судьбой. Мы любим тебя сильно сильно и никакие проблемы не разорвут нашу связь! Я готова преодолевать тысячи километров и спать много ночей сидя в самолёте, только для того, чтобы увидеть твою улыбку ! Я готова много много работать , многого всего добиться , чтобы иметь возможность никогда с тобой не разлучаться! Жизнь иногда подкидывает нам чёрных кошек, но мы их приручим, накормим , согреем и будем счастливо жить все вместе ! С днём рождения наша любимая МОНА ❤️ P.s.если хотите напишите ей пожелания тут , а я ей прочту ☀️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.
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