Съедобные и несъедобные грибы: основные отличия и фото

Сбор грибов осенью требует от любителей "тихой охоты" четких знаний: очень важно еще на первом этапе отличать съедобные от несъедобных.

В разгар сезона OBOZREVATEL решил рассказать, как отличить ядовитые грибы от совершенно безопасных.

Так, по возможности употребления грибы подразделяются на 3 группы:

Съедобные, которые можно есть даже без предварительного отваривания. Условно-съедобные – требуют предварительного вымачивания или длительной варки. Есть разновидности, которые можно есть только молодыми, так как, созревая, они накапливают токсины и становятся ядовитыми. Несъедобные – внешне часто выглядят двойниками съедобных разновидностей, однако содержат яды, поэтому их употребление вызывает отравления, иногда смертельные.

Различить съедобные и несъедобные разновидности помогает анализ визуальных признаков, иногда запаха. Итак, разберем некоторые похожие между собой грибы:

1. Лесной шампиньон и бледная поганка. Различить их помогут следующие признаки:

Пластинки под шляпкой – у шампиньона они коричневатые или розовые, у поганки белые.

Мякоть на разломе – шампиньон цвет не поменяет, у поганки разлом станет жёлтым или красным.

Запах – шампиньон содержит в аромате нотки аниса и миндаля, поганка не пахнет совсем или источает аромат сырого картофеля.

Место произрастания – поганки прячутся в лиственном лесу, шампиньоны любят проветриваемые, солнечные участки, часто растут вдоль дорог, на опушках.

2. Опята настоящие и ложные. Ложный опёнок не грозит смертью, но гарантирует лёгкое отравление в форме расстройства желудка при его попадании в ЖКТ. Существует несколько признаков "подделки":

Слишком яркий: красноватый, оранжевый или оливковый – оттенок шляпки.

Отсутствие "юбочки" на ножке.

Гладкая шляпка (у настоящих опят на поверхности тёмные чешуйки).

Землистый запах.

3. Истинная и ложная лисичка. "Ненастоящие" лисички требуют длительной обработки, обладают неприятным вкусом и при неправильном приготовлении вызывают лёгкое отравление. Отличительные признаки следующие:

Настоящие лисички всегда образуют семейки: их части плотно прижаты друг к другу, составляют единое целое. Края шляпок волнистые, цвет равномерный на всех частях. Пахнет лисичка персиком или абрикосом.

Лжелисичка снабжена тонкой ножкой без утолщения под шляпкой, края у неё ровные, без "оборочек". Шляпка имеет насыщенно рыжий цвет в середине и бледный по краю. Мякоть издаёт запах гнили при разломе.

4. Боровик, горчак и сатанинский гриб. Благородный белый гриб отличается толстой цилиндрической ножкой и красновато-коричневой шляпкой. Мякоть его остаётся белой при разломе. Двойник боровика желчный гриб или горчак при разломе становится розоватым. Вкус у него горьковатый. Особо опасным является сатанинский гриб со шляпкой с мелким ворсом. Ножку гриба покрывает красноватая сеточка, а при разрезе его мякоть становится насыщенно-лиловой и издаёт запах гнилого лука.

5. Съедобные и несъедобные свинушки. Съедобная разновидность – это толстая свинушка – крупный гриб с короткой, толстой ножкой. Цвет коричневатый или бурый. Изнутри шляпка покрыта пластинками. Свинушку толстую можно употреблять в пищу после предварительного вымачивания и последующей варки.

Свинушка тонкая (Дунька) – ядовитый гриб. Его токсины не вызывают немедленного отравления, но имеют свойство накапливаться в тканях и проявляют себя со временем разрушением красных кровяных телец. У гриба утонченная к низу ножка и оливковая или бежево-зеленая шляпка.

6. Ложные и настоящие маслята. "Поддельные" выдают себя изменением цвета на изломе: синеют или краснеют. Определить настоящий можно по наличию следующих признаков:

Скользкая поверхность шляпки и ножки, особенно явно этот признак заметен в сырую погоду. Маслянистая плёнка легко поддевается ножом и тянется.

Шляпка губчатая, без пластинок.

Возможные способы определения яда в грибах во время варки следующие:

Лук или чеснок. При первой варке в кастрюлю помещают очищенную луковицу или несколько зубков чеснока. Если в воде есть тирозин, овощи побуреют.

Молоко. Под воздействием ядовитого фермента пепсина молоко сворачивается. Поэтому для проверки в жидкость помещают грибы. Однако некоторое количество пепсина содержится в некоторых съедобных видах, поэтому метод признать достоверным нельзя.

Неопытным грибникам следует воспользоваться следующими советами, чтобы употребление собранных грибов не обернулось трагедией:

Изучите несколько наиболее распространённых съедобных видов, произрастающих в вашей местности и берите грибы, имеющие их характерные признаки; Не берите те экземпляры, при рассмотрении которых возникают даже малейшие сомнения. Пока нет достаточного опыта, собирайте трубчатые грибы: боровики, маслята, подосиновики, подберёзовики. Не пробуйте сырые грибы: их вкус не даст никакой информации, но малейшего кусочка ядовитого экземпляра достаточно для отравления. В обнаруженной семейке сначала присмотритесь к крупным экземплярам: они обладают явно выраженными признаками и определить вид будет легче.

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