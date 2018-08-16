Съедает все на пути: в Украину пришла "рыжая пошесть"

В Украину из Испании пришел опасный вредитель - рыжий слизень, который съедает все на своем пути. Он атакует огороды и сады в Львовской области, но вскоре может распространиться на все регионы.

Ученые говорят, что брюхоногие расплодились из-за теплых зим и влажного климата, пишет "Сегодня".

От "рыжей пошести" страдают еще десяток стран Европы – от Португалии до Швеции. Слизни быстро размножаются и расползаются по миру, поскольку в природе врагов у них нет – кроме изобретательности человека.

"Есть гранулы, которые содержат средства для привлечения тех слизней и одновременно уничтожают их при их поедании... На зиму целесообразно перекапывать участок – зимуют они на стадии яйца и слизня на глубине до 10 сантиметров, поэтому перед первыми заморозками или во время оттепелей участок стоит перекопать – и таким образом мы их можем уничтожить", – рассказал доцент кафедры лесоводства Национального лесотехнического университета Украины Владимир Кравец.

Начинать борьбу с рыжими слизняками специалисты рекомендуют уже сегодня. Осенью вредители откладывают яйца – каждая особь по 400 штук, – и куда сложнее будет их уничтожить, когда они все вылупятся и полезут в огороды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине высохло 400 тысяч гектаров лесов из-за нашествия вредных жуков короедов.