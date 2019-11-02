Сделайте из детей украинцев! Янина Соколова сильным сообщением восхитила сеть

Телеведущая Янина Соколова рассказала о том, почему нужно прививать детям из "пророссийских регионов" Украины язык своей страны и украинскую культуру.

Об этом она написала в Facebook. По ее словам, она с детства "стремилась поселить в себе все украинское".

Янина Соколова hromadske.ua

"Сейчас моим детям 6 и 9. Они не похожи на детей мамы из русифицированного города. Мирон в 3 спросил что такое "Спасиба", Николай мало понимает, почему я носила серьги с Путиным в 12 и почему бабушка и мама переходят на русский, когда иногда спорят.

Я думаю о другом – как важно молодежи из этих пророссийских регионов дать то, что их побудит быть иными", – сообщила она.

Соколова отметила, что среди ее подписчиков много тех, кто живет на востоке Украины. Она подчеркнула, что часть ее читателей понимает, как тяжело ей было в детстве.

"Но я точно знаю, что семейная ментальность готова выходить на другой уровень, когда все вокруг оказывает сопротивление. Сделайте из своих детей украинцев. Тогда вы точно будете знать, что прожили не зря", – подчеркнула она.

Сообщение Соколовой набрало несколько тысяч лайков и получило поддержку среди комментаторов, которые одобрили ее взгляды и поделились своими историями.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как между Яниной Соколовой и нардепом VIII созыва, Михаилом Добкиным произошла жесткая перепалка из-за идеологических разногласий.

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