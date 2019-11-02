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2 ноября • обновлено в 13:21
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Сделайте из детей украинцев! Янина Соколова сильным сообщением восхитила сеть

1.2т Читать материал на украинском

Телеведущая Янина Соколова рассказала о том, почему нужно прививать детям из "пророссийских регионов" Украины язык своей страны и украинскую культуру.

Об этом она написала в Facebook. По ее словам, она с детства "стремилась поселить в себе все украинское".

Янина Соколова

Янина Соколова

hromadske.ua

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"Сейчас моим детям 6 и 9. Они не похожи на детей мамы из русифицированного города. Мирон в 3 спросил что такое "Спасиба", Николай мало понимает, почему я носила серьги с Путиным в 12 и почему бабушка и мама переходят на русский, когда иногда спорят.

Я думаю о другом – как важно молодежи из этих пророссийских регионов дать то, что их побудит быть иными", – сообщила она.

Соколова отметила, что среди ее подписчиков много тех, кто живет на востоке Украины. Она подчеркнула, что часть ее читателей понимает, как тяжело ей было в детстве.

"Но я точно знаю, что семейная ментальность готова выходить на другой уровень, когда все вокруг оказывает сопротивление. Сделайте из своих детей украинцев. Тогда вы точно будете знать, что прожили не зря", – подчеркнула она.

Сообщение Соколовой набрало несколько тысяч лайков и получило поддержку среди комментаторов, которые одобрили ее взгляды и поделились своими историями.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как между Яниной Соколовой и нардепом VIII созыва, Михаилом Добкиным произошла жесткая перепалка из-за идеологических разногласий.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
нужно прививать детям из "пророссийских регионов" Украины язык своей страны и украинскую культуру. а написала как привили в закарпатье укроязык и укрокультуру там вообще никто не говорит на мове и даже названия улиц не на мове написаны
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не стоит нашим свЯнине соколовой из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как двух государственных, подобно тому как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством.
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Без матов незачет.
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