"Сделаем и за Урал!" Украинский генерал припугнул пропагандистов Путина ракетами ВСУ

Украинский генерал, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко ярко ответил на истерику российских пропагандистов. Она разгорелась вокруг его заявления о ракетах Украины, которые могут достать до Урала.
Чтобы услышать комментарий Романенко по этому поводу ведущие пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" даже специально вышли с ним на видеосвязь в прямом эфире (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"А чего только до Урала ракеты? У нас страна большая. Может, до Камчатки, до Курил? Или до Урала хватит вам ракет?" — язвительно обратился к нему одиозный Евгений Попов.
Ракета
Корреспондент.net
Однако Романенко пресек пропагандиста, объяснив ему, как будут поступать с агрессором в случае его попытки продвигать войну с Донбасса все дальше.
"Не все сразу. Если ситуация будет складываться так дальше, то сделаем и за Урал. Но я думаю, что там есть у вас проблемы со странами Востока, Азии", — сказал генерал.
Его дерзкий ответ вызвал раздражение у рупоров Кремля, и они попытались закрыть тему, перейдя на оскорбления.
"В таких ситуациях обычно говорят: "Что вы делаете? Не привлекайте внимание санитаров", — ехидно обратилась скандальная ведущая программы Ольга Скабеева к Романенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали мощное видео удачного испытания ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины. Этим оружием оснастят корабли украинского военного флота и подразделения береговой охраны.
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