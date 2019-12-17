SCM опровергла информацию о причастности к контролю активов в Крыму

В компании SCM (System Capital Management) опровергли свою причастность к контролю над активами, расположенными в аннексированном Крыму.

SCM обратилась к ряду СМИ, которые публиковали или цитировали публикацию "Непризнанный детский лагерь" издания "Настоящее время" с просьбой опровергнуть информацию.

Официальное заявление появилось на сайте компании.

OBOZREVATEL публикует полный текст заявление.

После аннексии Крыма активы SCM были "национализированы" местной властью, о чем мы оперативно информировали общественность (например, здесь и здесь). Мы также комментировали этот процесс в СМИ (например, BBC здесь и DW здесь).

В части объектов недвижимости группы в Крыму: на каждый из них были введены так называемые "временные администрации", в том числе - в "Новый Кучук-Кой" (03.03.2017) и в ДОЛ "Берег" (03.03.2017). В ситуации, когда "органы власти" Крыма выставляют принадлежащее нам имущество на торги, говорить о том, что мы контролируем активы в Крыму, является верхом цинизма и непрофессиональности.

При этом мы подчеркиваем, что пансионат "Ай-Даниль" не входил до аннексии полуострова в состав бизнесов SCM и не входит в SCM сейчас. Другими словами, SCM не имел и не имеет никакого отношения к данному объекту недвижимости, и его включение журналистами в орбиту Группы не основано на фактах.

В настоящий момент SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма.

Любые предположения или слухи о том, что SCM по-прежнему управляет какими-либо активами в Крыму, не соответствуют действительности.

Все имущественные действия с активами SCM в Крыму (продажа, выставление на аукционы и т.д.) мы считаем незаконными и несоответствующими международному праву.

Отдельно мы подчеркиваем, что с момента введения так называемой "временной администрации" в ДОЛ "Берег" (03.03.2017) компания полностью потеряла контроль над активом. "ЭСТА Холдинг" не управляет активом, не контролирует его и не имеет никакого отношения к его текущей деятельности. Актив также не учитывается в финансовой отчетности "ЭСТА Холдинг" по МСФО.