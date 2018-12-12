Щоб встояти і перемогти потрібно багато чого.
Але є дві речі, без яких перемога неможлива.
СИЛА і ЗБРОЯ!
Ми з гуртом KOZAK SYSTEM написали цю пісню для того, щоб ми всі нагадали самі собі важливі речі.
Ми сильні. У нас є зброя. Ми готові до всього, і не хочемо нічого боятися. Нехай бояться наші вороги.
Так. Ми такі, якими вони нас малюють. Сильні. Злі. Готові до будь-якого повороту подій. Ті, хто вміє вистояти під будь-яким вогнем і напором. Готові розвернутися в бойові порядки, і змести мерзоту, що прийшла на нашу землю.
Немає страху. Немає сумнівів. Немає слабкості.
Ми вміємо воювати, і в бою здатні на все. Ворог це знає.Він це спробував на собі.
Нас багато.
Тих, хто тримає зброю в руках. Тих хто візьме його в руки за першим покликом.
Тих, хто допомагає нам воювати, і бути такими.
Ми даруємо цю пісню всім, хто захищає і захищав Україну зі зброєю в руках.
Але в першу чергу - Збройним Силам України. Тому, що тут поруч три слова.
Головне з них Україна.
А поруч стоять Сила і Зброя.
А значить все буде добре. І ми переможемо!
Слухайте, відчувайте, подивіться на себе зі сторони. Ви все - гідні, міцні і вперті бійці. Ви злісні укропи, укрофашісти, карателі - нехай, вони ж того хотіли?
Для ворогів ми будемо ким завгодно, якщо це призводить до їх загибелі.
Ми Сила і Зброя України.
Ми такі, тому що у нас є що і кого любити.
А за це - ми порвемо кого завгодно, якщо він буде загрозою для того, що нам дорого.
Слухайте і дивіться. У цій пісні не тільки музика, слова і відеоряд.
Не тільки бій, полігон і парад.
Тут ми. Такі як ми є. Це наша енергія. Наша сила. І зброя.
Ми хочемо, щоб сьогодні цю пісню почули всі. Тому просимо не просто про лайкі, репости, і коментарі.
Ми просимо посилити міць нашої зброї. Тому, що ця пісня - теж потужна зброя.
Вона допомагає нам не втрачати віри в себе. І вбиває цю віру у ворога.
Сьогодні, ми вітаємо Сухопутні Війська України зі святом.
Це основа нашої могутності. Це сильні люди. Це ті, про кого ця пісня.
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