Хоча для Владіміра Путіна людські долі і життя не мають жодного значення, але особа полковника Анатолія Чепіги та його колеги "Петрова", які були засвічені Кремлем у телепрограмі Маргарити Симоньян, справа значно складніша. Звісно, що тепер вони відпрацьований матеріал і використовувати їх за кордоном для терористичних спецоперацій Росії вже не вдасться. Тож постає питання, що Путіну робити з полковником Чепігою?

За неписаними правилами роботи КГБ-ФСБ, куди краще, а головне надійніше, їх було б взагалі "зачистити". Пояснивши потім, що таких осіб взагалі в Росії немає і не було, а всі обвинувачення проти них це не що інше, як підступи і провокації з боку західних спецслужб.

Але після того, як за вказівкою Путіна цих кілерів було показано на телебаченні, "стандартне" вирішення цього питання виглядає проблематичним.

Велика Британія буде вимагати видачі полковника ГРУ Анатолія Чепіги і його соратника "Петрова". Зрозуміло, що Москва на це не піде. Але спасіння Чепіги у тому, що й "ліквідувати" його так просто Путін не може.

Оскільки зникнення Чепіги трактуватиметься на Заході, як замітання слідів злочинів російських спецслужб і незворотно потягне за собою нові санкції стосовно Російської Федерації.

Таким чином Москва потрапила в замкнуте коло безвихідної ситуації, за якої будь-яке рішення щодо "Солсберських туристів" означатиме лише погіршення і без того нестійких позицій Росії на міжнародній арені.

Якщо Чепіга й "Петров" ні в чому не винні і вони чесні люди, то мали б поїхати до Великої Британії і дати там свідчення щодо своєї непричетності до отруєння Скрипалів. Або ж Росія мала б їх екстрадувати. Але і те, і інше рішення для Кремля є неприйнятним.

Зараз Російська Федерація стала "міжнародним злочинцем". Російських шпигунів, як бліх, виловлюють в найнесподіваніших місцях, вони і любителі англійської готики, і ласкаві постільні кішечки, їх скрізь багато і вождь дрезденської резидентури намагається за їхньою допомогою дестабілізувати Захід.

Чому ця путінська агентура так щоразу проколюється? Але це не рівень російських диверсантів впав, просто вони працюють за методиками ще андроповських часів, котрі не враховують можливостей сучасних технологій і засобів спостереження, тому їх і виявляють з такою легкістю.

Новости Новые приключения российских киллеров

Чепіга і "Петров" тому й так виглядали роздавленими під час телевізійного шоу у Симоньян, бо знали, що їхня доля вирішуватиметься нестандартними методами. А головне, що вони на це вплинути ніяк нездатні.

Якщо Путіну прийде в голову не карати дуже за провал цих двох, то рішення може бути досить поміркованим. Їх просто змусять поміняти московські квартири на більш скромні у віддалених губерніях і залягти на дно. Зробити пластині операції, змінивши зовнішність та документи.

Іншим прийнятним варіантом для Героя Росії Баширова-Чепіги може стати публічна демонстрація Путіним того, що Росія своїх не здає.

За такого варіанту розвитку подій Анатолія Чепігу демонстративно роблять губернатором Хабаровського краю, при цьому заявляючи, що ніякі оббріхування його на Заході не були нічим доведені і підкріплені. Тому ця заслужена людина і далі продовжуватиме свою роботу на благо Росії.

Тим більше, що нині з кандидатурами на губернаторство у Путіна сутужно, а тут готовий кандидат, який повністю заслуговує на довіру влади.

Але як би там не було, Росія у черговий раз зганьбилася. І якщо полковник, Герой Росії служить в ГРУ отруйником, то хто у них тоді за штатним розкладом лейтенанти?

Хоча, знаючи як працюють путінці, можна припустити, що вони здатні провести ще один публічний телеефір. І пробуючи довести свою правоту, пред’явити публіці одночасно Боширова і Чепігу. Мовляв в Російській Федерації одночасно проживають ці особи. А їхньою публічною демонстрацію ми назавжди закриваємо це питання.

Для цього Маргарита Симоньян влаштує їм зворушливу зустріч на телеекрані. Бо все виявляється було дуже просто. Руслан Боширов і Анатолій Чепіга – це брати-близнюки, розлучені ще в дитинстві. І вся Росія заплаче від розчулення.

Як відомо, риба гниє з голови. Якщо глава держави безсоромно бреше, то що робити іншим? Тому навіть важко собі уявити, що ще здатні придумати російські засоби масової інформації, щоб прикрити брехню свого вождя.

Російські ЗМІ вимагають доказів злочинів путінського режиму. Хоча для всього цивілізованого світу головним доказом є те, що Росією править кегебешний режим під керівництвом офіцера КГБ Владіміра Путіна. Тому не варто нічому дивуватися. Адже іншими, ніж терористичними методами, в ФСБ- КГБ діяти не здатні.