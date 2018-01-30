Після "відставки" Плотницького боротьба в "ЛНР" за фінансові потоки тепер уже між нинішнім лідером бойовиків Пасічником і "міністром внутрішніх справ" Корнетом не припинилася. Більше того, Пасічник намагається витіснити з Луганська так званих "донецьких".

Так званий міністр внутрішніх справ Корнет фактично є людиною Захарченка. Пасічник намагається віджати в Корнета вугільну промисловість – законні шахти і копанки.

Свого часу, в ефірі телеканалу " Росія 24" ватажок бойовиків самопроголошеної "ЛНР" Пасічник заявив про намір вивести з тіні всі "державні" і недержавні вугільні підприємства "республіки". "Буде переглянуто політика підходу щодо державних та недержавних підприємств вугільної промисловості в сторону виведення з тіні тих підприємств, які намагаються працювати нелегально. Зробимо все можливе для того, щоб їх легалізувати. Це основне завдання", - зазначив Пасічник.

Стара донецька команда в Луганську в особі Корнета намагається вплинути і на обіг вугілля в "ЛНР". З цієї причини і виник конфлікт між двома псевдореспубліками.

І. Корнет відповідає за "силовий супровід" видобутку і постачання вугілля з території "ЛНР" на територію "ДНР", для потреб Зуївської ТЕС, діяльність якої знаходиться під контролем "МДБ ДНР". Вугілля для потреб Зуївської ТЕС видобувається на шахті "Білоріченська" (Луганська обл., Лутугинський р-н, смт. Білоріченський). Починаючи з червня 2017 року для потреб Зуївської ТЕС шахта "Білоріченська" щомісяця відвантажувала 40 000 тонн видобутої вугільної продукції. Договір на поставку вугілля був укладений до кінця 2017 року.

А тепер все хоче контролювати нинішній ватажок "ЛНР" Пасічник.

Варто зауважити, що інформація керівника групи "Інформаційний спротив" Тимчука щодо залишків на складських приміщеннях ВАТ "Зуївська ТЕС" всього близько 4 тисяч тон вугілля (за необхідних до кінця опалювального сезону 30 тисяч тонн), не відповідає дійсності.

В свою чергу, Корнет розгорнув боротьбу проти Пасічника через незаконне виробництво тютюнової і лікеро-горілчаної продукції, тому що ватажок "ЛНР" хоче увійти на територію, контрольовану Захарченком.

Крім того, Захарченко хотів встановити в "ЛДНР" свою монополію на мобільний зв'язок, що, зрозуміло, не сприймають у Луганську.

Примітно, що це не перший випадок, коли спецслужби "ДНР" намагаються взяти під свій контроль певні фінансові потоки на території "братньої республіки".

Так, свого часу, аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляв, що бажанням ватажка "ДНР" Захарченко контролювати канали постачання спирту та виробництва контрафактної горілки на території "ЛНР" пояснювалася присутність і безпосередня участь в затриманні і допитах Ципкалова бойовиками підрозділу "Спарта", покійного "Мотороли". Під час допиту Ципкалова, останньому були нанесені травми несумісні з життям.

Фактично, мова йде про боротьбу між ватажками "ЛНР" і "ДНР" за контроль над фінансовими потоками з видобутку і реалізації вугілля, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.