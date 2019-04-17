"Считаю дилетантством": Луценко раскрыл планы на случай победы Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается уходить в отставку, если главой государства станет кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский.

Своей позицией поделился он в интервью theБабель. Луценко напомнили, что в 2018 году он обещал покинуть пост сразу после выборов.

Генпрокурор пояснил, что изменилось: "Ознакомился с тем, как команда Владимира Зеленского видит борьбу с коррупцией. Считаю (их виденье – Ред.) совершенно дилетантским. Даже там, где они говорят умные вещи, нет системности. Неправильно передавать полномочия в таком важном органе, как ГПУ, людям, которые не понимают, как идут дела в стране".

lotsia.com.ua

На вопрос, что он собирается делать в случае поражения нынешнего президента Петра Порошенко, Луценко ответил, что и дальше будет работать генпрокурором, поскольку закон не предусматривает, что он должен сложить свои полномочия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года Луценко заявил, что хочет уйти в отставку, однако его решение на нашло поддержки в парламенте.

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