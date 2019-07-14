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"Считает нас всех идиотами!" Ведущий жестко разгромил Зеленского из-за новой люстрации

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Блогер и ведущий Майкл Щур раскритиковал идею президента Украины Владимира Зеленского глобально расширить люстрацию.

Свое негодование он высказал в авторской программе на YouTube, выступив против чистки чиновников, занимавших высокие посты с 2014 по 2019 года.

"Зеленский считает нас всех идиотами! Подал законопроект, который доводит люстрацию до абсурда. Мы все это проглотим, считает он. Этот законопроект должен был стать оценкой всей команде, которая его готовила", — заявил Щур.

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"Суть закона о люстрации 2014 года в том, чтобы не допустить к власти тех, кто способствовал узурпации власти Януковичем. Янукович изнасиловал Конституцию, чтобы построить диктатуру, и осуществил государственную измену, пригласив в Украину российские войска. Узурпация и неоправданные ожидания — не одно и то же", — сказал блогер.

Щур и Зеленский

Щур и Зеленский

Скриншот

Также его возмутило решение подвергнуть люстрации народных депутатов.

"Депутатов выбирают избиратели, а не назначает власть. Может расширить люстрацию не только на плохих депутатов, а и на избирателей, которые за них проголосовали?" — добавил Щур.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский накануне выборов в Верховную Раду предложил провести масштабную люстрацию, чем вызвал волну негодования в обществе. Он предложил расширить закон с включением туда топ-чиновников, занимавших пост с 2014 по 2019 года, в том числе и 5-го президента Петра Порошенко.

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Тема
Люстрация в Украине
Персоны
Майкл Щур Владимир Зеленский
Место
Украина
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Михайліченко Тетяна
Михайліченко Тетяна
Люстрація повинна бути всіх чиновників при Януковичу.Зеленський,не зли народ,ато буде біда тобі і нам.Це не квартал95,бери себе і свою компнду в руки.
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Anin Georgij
Anin Georgij
Михайліченко Тетяна, погождуюсь, після 2014 року всім чиновникам виписана індульгенція, на право красти, брехати, ділити людей на правільних і неправільних, патріотів і агентів Кремля. Тільки нагадайте, будь ласка, хто із Святих отців її виписував?
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Питон Каа
Питон Каа
Не люстрацию нужно проводить, а начинать расследование по поводу вооруженного государственного переворота.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Питон Каа, Ты,как россиянин ,лучше займись вопросами и проблемами своей страны...А,ведь их много ..Война с Украиной,терроризм,алкоголизм,наркомания..Он ,уже и китаец умный, глаз свой на сибирские земли положил..А,ты,здесь тусуешься,лошарик..Не хорошо,как- то.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Питон Каа, Вот вы и расследуйте, можете начать с большевистского в 1917-м, работы - непочатый край.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Что-то Поро раньше никто не люстрировал и даже не визжал на эту тему. Хотя он дважды министром был при Януковиче, всячески ему поддакивал, прекрасно при нем вел свой бизнес в России, топил за взятие кредитов МВФ более чем Тимошка. Порохоботы эту тему вообще как бы не замечают, наверно это все неправда и происки 5-й колонны Кремля.
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Anin Georgij
Anin Georgij
Аполлон Безобразов, а также Порошенко вместе с Медведчуком органиовал СДПУо и стоял у истоков Партии регионов. Круче Пороха, возможно, был лишь Медведчук. Но порохоботской ферме но порохобозе эту тему запрещено поднимать. Поэтому количество лайков и дизлайков именно на обозе диаметрально противоположно данным официальной статистики и общеукраинских рейтингов.
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Manfred Anry
Manfred Anry
Аполлон Безобразов, Чего залез на диван. А ну слезай и марш в президенты .Покажи на что горазд. А ежели яйца мешают то умолкни
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