"Считает нас всех идиотами!" Ведущий жестко разгромил Зеленского из-за новой люстрации

Блогер и ведущий Майкл Щур раскритиковал идею президента Украины Владимира Зеленского глобально расширить люстрацию.

Свое негодование он высказал в авторской программе на YouTube, выступив против чистки чиновников, занимавших высокие посты с 2014 по 2019 года.

"Зеленский считает нас всех идиотами! Подал законопроект, который доводит люстрацию до абсурда. Мы все это проглотим, считает он. Этот законопроект должен был стать оценкой всей команде, которая его готовила", — заявил Щур.

"Суть закона о люстрации 2014 года в том, чтобы не допустить к власти тех, кто способствовал узурпации власти Януковичем. Янукович изнасиловал Конституцию, чтобы построить диктатуру, и осуществил государственную измену, пригласив в Украину российские войска. Узурпация и неоправданные ожидания — не одно и то же", — сказал блогер.

Щур и Зеленский Скриншот

Также его возмутило решение подвергнуть люстрации народных депутатов.

"Депутатов выбирают избиратели, а не назначает власть. Может расширить люстрацию не только на плохих депутатов, а и на избирателей, которые за них проголосовали?" — добавил Щур.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский накануне выборов в Верховную Раду предложил провести масштабную люстрацию, чем вызвал волну негодования в обществе. Он предложил расширить закон с включением туда топ-чиновников, занимавших пост с 2014 по 2019 года, в том числе и 5-го президента Петра Порошенко.

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