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28 февраля • обновлено в 13:03
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Счета "Суспільного" арестованы, Евровидение для Украины оказалось под угрозой

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Министерство юстиции наложило арест на счета Национальной общественной телерадиокомпании Украины "Суспільне" за долги перед АО "Евроньюз".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба общественного вещателя.

"Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 года №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя", – говорится в сообщении.

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Так, с "Суспільного" требуют взыскать долг в размере 10 млн 591 тысяч 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу "Евроньюз".

Глава НОТУ Зураб Аласания в Facebook сообщил предысторию возникновения такого огромного долга.

"В 2010 году Кабмин Николая Азарова создал украиноязычную версию международного канала "Евроньюз". Договор был заключен на шесть лет. По договору выплаты составляли – одноразовая 8,5 млн евро и 5,2 млн евро каждый год. В 2010, 2011, 2012 и первое полугодие 2013 года уплаты проводились. Во втором полугодии 2013 уплаты прекратились. В 2014 году сменилось руководство НОТУ. Многочисленные обращения НОТУ в новое правительство по поводу уплаты долга к результата не привели. Ни в 2014 году, ни в 2015 году средства из госбюджета не выделялись. В 2015 году договор был расторгнут. Долг на тот момент составил 10,5 млн евро", – пояснил он.

"Суспільне"

"Суспільне"

Скриншот

Аласания пояснил, что созданное в 2017 году "Суспільне" получило этот долг в наследство.

"Счетная палата в своем решении № 1-4 от 11.08.2015 отмечала необходимость погашения Кабинетом Министров Украины финансовых обязательств НОТУ перед АО "Евроньюз" во избежание банкротства будущего вновь ПАО "НОТУ". Но Кабмин на рекомендации не обратил внимания так же, как и на многочисленные обращения самого НОТУ", – акцентировал он.

В результате "Евроньюз" подало судебные иски против НОТУ на территории Украины, а также на территории Швейцарии, где по иску "Евроньюз" были "заморожены" деньги в швейцарском банке в размере 15 млн евро. Их там разместила Украины как гарантию проведения в стране конкурса Евровидение в 2017 году.

Аласания предупредил, что из-за блокировки счетов под угрозой срыва оказалась трансляция Олимпиады-2020 и обеспечение участия Украины в Евровидении-2020. По его мнению, государство должно погасить задолженность НОТУ, чтобы вещатель мог продолжить работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профсоюз Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщил о фактах злоупотреблений со стороны Зураба Аласании.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Зураб Аласания
Место
Украина
Тег
Евровидение
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фил филька
фил филька
упоротые протолкнули украиноязычную версию. которую шоу-рынок не принял. а теперь проблемы для остальных)
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