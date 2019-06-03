Счет на сотни: спасатели озвучили количество утонувших в Украине

В Украине с начала года на водоемах погибло 274 человека, среди них 25 детей.

Как заявили в пресс-службе ГСЧС, самой распространенной причиной утопления является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей.

По данным спасателей, только в течение 30 мая погибли 5 человек.

Тонут люди

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали соблюдать элементарные правила безопасности, в частности: отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах, никогда не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра и не позволять им самостоятельно посещать местные озера и реки.

Также в ведомстве призывают не заплывать далеко и никогда не плавать в одиночестве, особенно, если не уверен в своих силах; не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Радужном озере утонул мужчина из-за спора с другом на 500 гривен.

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