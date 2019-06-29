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Счет на сотни человек: Супрун забила тревогу из-за массовых смертей на воде

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Только за минувшие выходные на водоемах в Украине погибли 42 человека. Всего с начала 2019 года утонули 583 человека, среди них – 63 детей.

Такую статистику в своем Facebook привела и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, напомнив о том, что плаванье может быть очень опасным.

Итак, и. о. министра отметила, что для безопасного отдыха у водоемов необходимо придерживаться следующих правил:

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Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Facebook Ульяны Супрун

  • выбирать для отдыха и плавания оборудованные пляжи.

  • купаться, пока на улице светло

  • безопасна для плавания температура воды не ниже 17С, воздуха - не ниже +20

  • плавать в водоеме не более 20 минут, время плавания нужно увеличивать постепенно, начиная с 3-5 минут.

  • не нырять в незнакомых местах

  • не заплывать за границу купания в акватории, огражденную буйками

  • не плавать в одиночестве, если вы не уверены в своих силах

  • быть осторожными во время водных игр - те, что связаны с нырянием, захватами и подтоплением очень опасные

  • следить за штормовыми предупреждениями

  • не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи

  • не плавать в состоянии алкогольного опьянения

  • стараться не глотать воду

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Супрун отметила, что о безопасности детей возле воды также необходимо позаботиться: не оставлять их без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно заходить в воду, даже если ребенок умеет плавать.

Если избежать ЧП не удалось, Супрун рассказала о правилах оказания первой помощи:

  • доставить пострадавшего к берегу и вызвать экстренную помощь - 103.

  • очистить ротовую полость пострадавшего от песка и водорослей и перевернуть так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей в таких случаях держат за ноги, головой вниз).

  • если человек не дышит, начинать искусственное дыхание.

  • если отсутствует сердцебиение, делать непрямой массаж сердца.

  • Когда потерпевший пришел в себя, его надо согреть.

  • обязательно дождаться медиков, поскольку могут возникнуть осложнения.

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