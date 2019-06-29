Счет на сотни человек: Супрун забила тревогу из-за массовых смертей на воде

Только за минувшие выходные на водоемах в Украине погибли 42 человека. Всего с начала 2019 года утонули 583 человека, среди них – 63 детей.

Такую статистику в своем Facebook привела и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, напомнив о том, что плаванье может быть очень опасным.

Итак, и. о. министра отметила, что для безопасного отдыха у водоемов необходимо придерживаться следующих правил:

Ульяна Супрун Facebook Ульяны Супрун

выбирать для отдыха и плавания оборудованные пляжи.

купаться, пока на улице светло

безопасна для плавания температура воды не ниже 17С, воздуха - не ниже +20

плавать в водоеме не более 20 минут, время плавания нужно увеличивать постепенно, начиная с 3-5 минут.

не нырять в незнакомых местах

не заплывать за границу купания в акватории, огражденную буйками

не плавать в одиночестве, если вы не уверены в своих силах

быть осторожными во время водных игр - те, что связаны с нырянием, захватами и подтоплением очень опасные

следить за штормовыми предупреждениями

не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи

не плавать в состоянии алкогольного опьянения

стараться не глотать воду

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Супрун отметила, что о безопасности детей возле воды также необходимо позаботиться: не оставлять их без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно заходить в воду, даже если ребенок умеет плавать.

Если избежать ЧП не удалось, Супрун рассказала о правилах оказания первой помощи:

доставить пострадавшего к берегу и вызвать экстренную помощь - 103.

очистить ротовую полость пострадавшего от песка и водорослей и перевернуть так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей в таких случаях держат за ноги, головой вниз).

если человек не дышит, начинать искусственное дыхание.

если отсутствует сердцебиение, делать непрямой массаж сердца.

Когда потерпевший пришел в себя, его надо согреть.

обязательно дождаться медиков, поскольку могут возникнуть осложнения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киевской области 2 июня утонул шестилетний ребенок. Он вместе со своим 11-летним братом отправился на пруд на рыбалку. Мальчик подскользнулся, упал в воду и ушел на дно.

Также на Киевщине 25 июня утонул священник со своей 4-летней дочерью. Отец бросился ей на помощь, когда девочка упала в воду из крутого берега.

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