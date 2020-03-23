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24 марта • обновлено в 01:48
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Щенок-звезда Instagram в луже крови напугал сеть: развязка оказалась неожиданной. Фото

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Щенок корги по кличке Кэнди напугал соцсети "кровавым" фото, когда съел экзотический фрукт питайя и уснул на полу.

Спящий щенок на снимке выглядел словно лежащий в луже крови, что даже Facebook скрыл фото, пишет Medialeaks.

Известно, что щенок Кэнди проживает в у семьи из Вьетнама. У домашнего питомца даже есть своя страница в социальных сетях, где его хозяева выкладывают различные фото.

Щенок Кэнди в "лужи крови"

Щенок Кэнди в "лужи крови"

Так, 20 марта хозяева Кэнди были очень напуганы, когда вернувшись домой, застали щенка лежащим на полу в неестественной позе посреди кровавых разводов. Но вскоре все выяснилось и развязка "кровавой" драмы была счастливой.

Щенок Кэнди

Щенок Кэнди

Оказалось, что пес съел фрукт, который имел красную мякоть, а после испачканным уснул на полу. Хозяева опубликовали фото с собакой в соцсети, которое также сперва напугало пользователей.

Щенок Кэнди

Щенок Кэнди

Щенок Кэнди

Щенок Кэнди

Facebook закрыл фото с щенком

Facebook закрыл фото с щенком

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей сети покорили, заодно вызвав среди них споры, милые фотографии маленького пушистика, похожего одновременно на нескольких животных

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Вьетнам
Теги
животные курьез соцсети
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